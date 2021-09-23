Украина, Германия, Чехия и Словакия объявили о планах создания водородного коридора

Операторы ГТС Украины, ФРГ, Чехии и Словакии объявили о планах создания Центральноевропейского водородного коридора.

Соответствующая информация размещена на сайте «Оператора газотранспортной системы Украины». В частности, отмечается, что эта инициатива направлена на создание магистрали в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки на Украине, которая имеет хорошие условия для производства зелёного водорода, через территорию Чехии и Словакии в районы повышенного спроса Евросоюза.

При этом подчёркивается, что водородный коридор позволит транспортировать водород от производственных предприятий к потребителям в Чехии и Словакии. Среди компаний-участников «Оператор ГТС Украины», OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии), NET4GAS (оператор ГТС Чехии) и Eustream (оператор ГТС Словакии).

По словам заместителя генерального директора «Оператора ГТС Украины» Павла Станчака, водород будет играть значительную роль до 2050 года, когда экономика Старого Света достигнет углеродной нейтральности. Именно поэтому, как считают в «незалежной», необходимо начать исследования этих возможностей уже сейчас.

«Водород – это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики, – говорится в заявлении организаторов проекта. – А партнёрство с соседними операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития зеленого водорода».

Кроме того, организаторы проекта полагают, что водородный коридор может быть создан частично за счёт перепрофилирования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции. Это должно позволить обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене.

В свою очередь гендиректор OGE Йорг Бергман подчеркнул, что транснациональная сеть водородных трубопроводов сыграет важную роль для будущего европейского рынка водорода. В этой связи, он уверен, что создание Центральноевропейского водородного коридора — важный шаг, который предлагает возможности доставки больших объемов водорода в промышленные центры спроса уже ближе 2030 году.