Украина отказалась разрывать отношения с Россией из-за Крыма

Киев не намерен разрывать дипломатические отношения с Москвой из-за прошедших в Крыму и на неподконтрольной Украине территории Донбасса выборов в Госдуму, передает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «Дом».

«Дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году. Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу», - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебав эфире телеканала. Он считает, что «разрыв дипломатических отношений — это высшая мера наказания для России».

Ранее депутаты Верховной Рады сообщили об отказе признавать результаты выборов в российскую Госдуму, которые проходили в стране с 17 по 19 сентября. Согласно постановлению украинских парламентариев, выборы прошли на «временно оккупированных территориях» Украины, а значит, по заявлению украинской стороны, Москва нарушила нормы международного права.

Также ранее внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович заявил, что правоохранительные органы Украины не будут применять никаких санкций к гражданам Донбасса, принявшим участие в выборах в Госдуму РФ.

Он отметил, что не является «специалистом в правоохранительной деятельности», но уверен, что в любой стране мира «была бы инициирована проверка спецслужб и даже преследование в отношении тех, кто организовывал противоправную деятельность».

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове всенародного референдума, в ходе которого 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Ряд западных стран и Украина не признают итоги плебисцита, по-прежнему считая Крымский полуостров украинской территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».