Уроки истории на-китайском

Открыть российской публике феномен современного китайского кинематографа — задача непростая. Ведь традиционно азиатское кино для российских киноманов — это прежде всего модное авторское корейское и самобытное японское, нежели китайское. Да и интерес этот скорее связан с личностями авторов, а не с феноменом национальных киношкол как таковым. Что уж говорить о максимально широкой публике: в народе еще жива память о крутых гонконгских боевиках перестроечных времен. И, пожалуй, не более того. Современная просвещенная публика ассоциирует с китайским кино эпические фэнтези вроде «Героя» и «Крадущегося тигра, затаившегося дракона». Кто-то вспомнит такие блокбастеры с голливудским лицом, как «Наемный убийца», «Полицейская история» или артхаусный фильм «Города скорби» режиссера Хоу Сяосяня. Разумеется, творчество классика Вонга Кар-Вая известно и более широкой аудитории — «Пока не высохнут слезы», «Чунгкингский экспресс», «Любовное настроение», «2046». А чем живет и дышит национальная кинематография КНР «шестой волны» (или уже «седьмой волны», смотря как считать), большой вопрос для всех.

Кадр из триллера «Над обрывом» режиссера Чжана Имоу

Подборка предстоящего фестиваля в Петербурге и Москве чуть приоткроет дверь в этот дивный новый мир, хотя и с несколько ограничивающей тематической рамкой. Каждый фильм программы представляет определенный период истории Китая ХХ века: от хаотичных 1920-х годов до начала реформ 1980-х. Никаких боевых искусств и древних героев, только XX век.

Кадр из фильма Эндрю Лау «Основание армии»

Путь Поднебесной насчитывает пять тысяч лет непрерывного художественного, философского и политического развития. В этом огромном бездонном котле ХХ век — лишь небольшой фрагмент многоцветной мозаики, которая во многом перекликается с нашей отечественной историей. Уклон в ретроспекции и новые исторические интерпретации с некоторых пор у нас в стране — в устойчивом идеологическом тренде, поэтому вдвойне любопытно изучить примеры нашего геополитического соседа и сходить на свидание с его актуальным историческим кинематографом. Большинство картин будут показаны в России впервые. Как отмечает продюсер программы фестиваля и директор Института Конфуция в СПбГУ Юлия Мыльникова, «отобранные кинокартины в первую очередь «современные», и только потом - «китайские», поэтому вряд ли стоит специально искать национальное своеобразие».

Кадр из фильма «Тихая война» режиссеров Алана Мака и Феликса Чуна

Сложно представить себе историю любой большой державы, тем более, Китая, без политических интриг и шпионских и страстей. Откроется фестиваль премьерой эффектного шпионского триллера «Над обрывом» (2021) режиссе-ра Чжана Имоу — одного из самых титулованных китайских режиссеров. Чжан Имоу является двукратным победителем Венецианского кинофестиваля, двукратным обладателем премии BAFTA, обладателем Гран-при Каннского кино-фестиваля. С начала нового тысячелетия Чжан Имоу активно работает в жанровом кино, в чем весьма преуспел не только у себя в стране, но и во всем мире. Среди самых известных его фильмов: «Жить» (1994), «Герой» (2002), «Дом летающих кинжалов» (2004), «Тень» (2018), «Цветы воны» (2011). Новый фильм режиссера «Над обрывом» стал кассовым хитом китайского кинопроката, собрав около $180 млн.

Кадр из кинокартины «Молодость», признанной Гильдией режиссеров Китая лучшим фильмом 20017 года

Эпическая батальная фреска «Основание армии», поставленная гонконгским режиссером Эндрю Лау (трилогия «Двойная рокировка») порадует любителей военных драм. Картина покажет события 1927 года, героями которых стали реальные исторические фигуры: Чан Кайши, Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Дэн Сяопин. Еще одна шпионская драма «Тихая война» режиссеров Алана Мака и Феликса Чуна расскажет о секретном агенте китайской разведки Чжан Сюэнин, которая вербует в 1949 году в Шанхае слепого настройщика роялей Хэ Бина, обладающего идеальным слухом. Так начинается «тихая», но оттого не менее смертоносная война разведок, отражающая историческое противостояние коммунистов и националистов в Китае после второй мировой войны. Следом за военными баталиями идет «Возвращение домой», картина Чжана Имоу, по-вествующая о мрачном периоде Культурной революции на примере истории одной семьи.

Кадр из фильма «Землетрясение»

Возможно, самая обаятельная лента программы — «Молодость», признанная Гильдией режиссеров Китая лучшим фильмом 20017 года. Фильм снят знаме-нитым режиссером и актером Фэн Сяоганом («Мир без воров», «Я не мадам Бовари»). Действие картины начнется во времена Культурной революции и продолжится до конца столетия, охватывая немало исторических событий, в том числе, китайско-вьетнамскую войну 1979 года. Венчает же фестиваль картина Фэна Сяогана «Землетрясение», действие которой начинается в 1976 году во время Тяншаньского землетрясения – одной из крупнейших природных катастроф ХХ века. Картина была выдвинута на Оскар от Китая в 2010 году.

