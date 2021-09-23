Уроки истории на-китайском

Открыть российской публике феномен современного китайского кинематографа — задача непростая. Ведь традиционно азиатское кино для российских киноманов — это прежде всего модное авторское корейское и самобытное японское, нежели китайское. Да и интерес этот скорее связан с личностями авторов, а не с феноменом национальных киношкол как таковым. Что уж говорить о максимально широкой публике: в народе еще жива память о крутых гонконгских боевиках перестроечных времен. И, пожалуй, не более того. Современная просвещенная публика ассоциирует с китайским кино эпические фэнтези вроде «Героя» и «Крадущегося тигра, затаившегося дракона». Кто-то вспомнит такие блокбастеры с голливудским лицом, как «Наемный убийца», «Полицейская история» или артхаусный фильм «Города скорби» режиссера Хоу Сяосяня. Разумеется, творчество классика Вонга Кар-Вая известно и более широкой аудитории — «Пока не высохнут слезы», «Чунгкингский экспресс», «Любовное настроение», «2046». А чем живет и дышит национальная кинематография КНР «шестой волны» (или уже «седьмой волны», смотря как считать), большой вопрос для всех.
Подборка предстоящего фестиваля в Петербурге и Москве чуть приоткроет дверь в этот дивный новый мир, хотя и с несколько ограничивающей тематической рамкой. Каждый фильм программы представляет определенный период истории Китая ХХ века: от хаотичных 1920-х годов до начала реформ 1980-х. Никаких боевых искусств и древних героев, только XX век.
Путь Поднебесной насчитывает пять тысяч лет непрерывного художественного, философского и политического развития. В этом огромном бездонном котле ХХ век — лишь небольшой фрагмент многоцветной мозаики, которая во многом перекликается с нашей отечественной историей. Уклон в ретроспекции и новые исторические интерпретации с некоторых пор у нас в стране — в устойчивом идеологическом тренде, поэтому вдвойне любопытно изучить примеры нашего геополитического соседа и сходить на свидание с его актуальным историческим кинематографом. Большинство картин будут показаны в России впервые. Как отмечает продюсер программы фестиваля и директор Института Конфуция в СПбГУ Юлия Мыльникова, «отобранные кинокартины в первую очередь «современные», и только потом - «китайские», поэтому вряд ли стоит специально искать национальное своеобразие».
Сложно представить себе историю любой большой державы, тем более, Китая, без политических интриг и шпионских и страстей. Откроется фестиваль премьерой эффектного шпионского триллера «Над обрывом» (2021) режиссе-ра Чжана Имоу — одного из самых титулованных китайских режиссеров. Чжан Имоу является двукратным победителем Венецианского кинофестиваля, двукратным обладателем премии BAFTA, обладателем Гран-при Каннского кино-фестиваля. С начала нового тысячелетия Чжан Имоу активно работает в жанровом кино, в чем весьма преуспел не только у себя в стране, но и во всем мире. Среди самых известных его фильмов: «Жить» (1994), «Герой» (2002), «Дом летающих кинжалов» (2004), «Тень» (2018), «Цветы воны» (2011). Новый фильм режиссера «Над обрывом» стал кассовым хитом китайского кинопроката, собрав около $180 млн.
Эпическая батальная фреска «Основание армии», поставленная гонконгским режиссером Эндрю Лау (трилогия «Двойная рокировка») порадует любителей военных драм. Картина покажет события 1927 года, героями которых стали реальные исторические фигуры: Чан Кайши, Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай, Дэн Сяопин. Еще одна шпионская драма «Тихая война» режиссеров Алана Мака и Феликса Чуна расскажет о секретном агенте китайской разведки Чжан Сюэнин, которая вербует в 1949 году в Шанхае слепого настройщика роялей Хэ Бина, обладающего идеальным слухом. Так начинается «тихая», но оттого не менее смертоносная война разведок, отражающая историческое противостояние коммунистов и националистов в Китае после второй мировой войны. Следом за военными баталиями идет «Возвращение домой», картина Чжана Имоу, по-вествующая о мрачном периоде Культурной революции на примере истории одной семьи.
Возможно, самая обаятельная лента программы — «Молодость», признанная Гильдией режиссеров Китая лучшим фильмом 20017 года. Фильм снят знаме-нитым режиссером и актером Фэн Сяоганом («Мир без воров», «Я не мадам Бовари»). Действие картины начнется во времена Культурной революции и продолжится до конца столетия, охватывая немало исторических событий, в том числе, китайско-вьетнамскую войну 1979 года. Венчает же фестиваль картина Фэна Сяогана «Землетрясение», действие которой начинается в 1976 году во время Тяншаньского землетрясения – одной из крупнейших природных катастроф ХХ века. Картина была выдвинута на Оскар от Китая в 2010 году.