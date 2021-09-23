«Узнавай и создавай!»: в столице пройдет фестиваль для предпринимателей и креативных индустрий

Стартовал прием заявок на участие в Фестивале «Узнавай и создавай!»: представителям столичного малого и среднего бизнеса предлагают рассказать о своем проекте и получить месяц бесплатной аренды в районных центрах «Место встречи»
Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентство креативных индустрий (АНО «АКИ») объявляют прием заявок для столичных предпринимателей на участие в фестивале «Узнавай и создавай!», который пройдет 2-3 октября 2021 года в районных многофункциональных центрах «Место встречи», созданных на базе устаревших московских кинотеатров «Будапешт» и «Высота». Районные центры стали новыми центрами притяжения, совмещая досуговые, образовательные и торговые функции для местных жителей районов.
Главная цель фестиваля — популяризировать предпринимательскую деятельность и креативные индустрии столицы. Бизнесмены представят более 40 проектов и получат оформленное торговое место, где до 31 октября смогут реализовывать товары и предоставлять услуги жителям севера и юго-востока Москвы, а также посетить лекции, мастер-классы звездных спикеров.
«Участники фестиваля “Узнавай и создавай!” получат месяц бесплатной аренды, в течение которого смогут представлять свои товары и оказывать услуги в районе, где они живут. Также местному бизнесу окажут профессиональную поддержку эксперты проекта — они расскажут, как повысить эффективность продаж. Для предпринимателей организуют и индивидуальные сессии по доработке маркетинговой стратегии», — говорит Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
Подать заявку можно на сайте — http://uznavay2021.ru/. Прием заявок продлится до 25 сентября 2021 года.
О Фестивале «Узнавай и создавай!»
В рамках фестиваля в течение месяца на Юге и Севере столицы — в районных центрах «Место встречи» «Будапешт» и «Высота» — будут размещены функциональные зоны, где гости смогут поближе познакомиться с бизнесменами своего района. Ключевым событием станут два масштабных мероприятия, которые состоятся 2-3 октября. Среди компаний-резидентов Фестиваля будут представлены следующие направления: арт-индустрия, издательское дело, телевещание и новые медиа, кино и анимация, мода, музыка, архитектура, исполнительское искусство, реклама, дизайн, ПО и компьютерные игры.
Познавательная часть фестиваля «УЗНАВАЙ!» — это возможность познакомиться с районным бизнесом: предприниматели демонстрируют товары и услуги, презентуют проекты в зонах тест-драйва: брендированных корнерах и pop-up шоурумах, созданных для разных категорий предпринимателей̆. Практическая часть «СОЗДАВАЙ!» предоставляет возможность гостям фестиваля принять участие в творческих процессах: на площадках будут организованы мастер-классы, открытые занятия, практические лекции, фотозона и другие интерактивные форматы от предпринимателей района. Также внутри районных центров будет организован лекторий.
Фестивальные площадки «Узнавай и создавай!» познакомят жителей с представителями креативных индустрий — резидентами районов Москвы. Концепция районных центров разработана с учетом актуальной градостроительной повестки Москвы, а также на базе глобальных мировых трендов в области урбанистики – рядом с домом жители могут сходить в кино, посетить мастер-классы, перекусить и сделать ежедневные покупки. Эти тренды успешно воплощает девелоперская компания ADG group, создающая многофункциональные районные центры на месте устаревших советских кинотеатров.
«ADG group очень близка тема поддержки молодых предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса в целом – мы активно развиваем соответствующие инициативы и очень рады, что наши площадки станут местом встречи креативных идей, перспективных бизнес-проектов и амбициозных предпринимателей в рамках этого Фестиваля», — отмечает Михаил Печерский, управляющий партнер ADG group.
Вход свободный. Категория 0+