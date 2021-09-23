«Узнавай и создавай!»: в столице пройдет фестиваль для предпринимателей и креативных индустрий

Стартовал прием заявок на участие в Фестивале «Узнавай и создавай!»: представителям столичного малого и среднего бизнеса предлагают рассказать о своем проекте и получить месяц бесплатной аренды в районных центрах «Место встречи»

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентство креативных индустрий (АНО «АКИ») объявляют прием заявок для столичных предпринимателей на участие в фестивале «Узнавай и создавай!», который пройдет 2-3 октября 2021 года в районных многофункциональных центрах «Место встречи», созданных на базе устаревших московских кинотеатров «Будапешт» и «Высота». Районные центры стали новыми центрами притяжения, совмещая досуговые, образовательные и торговые функции для местных жителей районов.

Главная цель фестиваля — популяризировать предпринимательскую деятельность и креативные индустрии столицы. Бизнесмены представят более 40 проектов и получат оформленное торговое место, где до 31 октября смогут реализовывать товары и предоставлять услуги жителям севера и юго-востока Москвы, а также посетить лекции, мастер-классы звездных спикеров.

«Участники фестиваля “Узнавай и создавай!” получат месяц бесплатной аренды, в течение которого смогут представлять свои товары и оказывать услуги в районе, где они живут. Также местному бизнесу окажут профессиональную поддержку эксперты проекта — они расскажут, как повысить эффективность продаж. Для предпринимателей организуют и индивидуальные сессии по доработке маркетинговой стратегии», — говорит Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Подать заявку можно на сайте — http://uznavay2021.ru/. Прием заявок продлится до 25 сентября 2021 года.