В «Банк технологий» Москвы вошли еще два новых решения

По итогам работы акселератора технопарка «Калибр» «Банк технологий» пополнился двумя новыми решениями, которые успешно прошли экспертизу специалистов «Агентства промышленного развития Москвы». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

«Москва остается неизменным драйвером внедрения современных и передовых технологических разработок, — сказал он. — Мы отобрали лучшие решения по итогам работы акселерационной программы на базе технопарка «Калибр». Два победителя первого потока успешно прошли экспертизу специалистов «Агентства промышленного развития Москвы» и их решения уже включены в «Банк технологий».

По словам директора «Агентства промышленного развития» Москвы Ирины Дегтяревой, сейчас в «Банке технологий» представлено 106 решений.

«Банк технологий» пополнился двумя российскими разработками. Среди них— бесконтактный биометрический сканер вен ладони PALM JET, который на сегодняшний день не имеет аналогов в мире, и платформа Tochka.CV, которая позволит московским предприятиям быстро и бюджетно внедрить приложения на основе искусственного интеллекта для контроля качества, производственной дисциплины и повышения общей эффективности, — отметила она. — Оба проекта привлекательны для московской промышленности и обладают большим потенциалом внедрения».

Всего по итогам первого потока акселерационной программы выбрали 11 проектов-финалистов, экспертизу специалистов Агентства успешно прошли два стартапа из трех.

«Будущее — за идентификацией по ладони. Мы стремимся работать на опережение, много экспериментируем и достигли заметных успехов. PALM JET — это не «сырая» разработка, а инновационное устройство и коммерчески успешный продукт. Став частью «Банка технологий», она сможет подтвердить свою эффективность на московских предприятиях», — рассказал основатель и руководитель компании ООО «Прософт-Биометрикс» Александр Дремин.

Кроме того, группа проекта PALM JET признали «Лучшей командой» акселерационной программы.

«Наша разработка Tochka.CV — полностью российская, она легко масштабируется, ее отличает простота эксплуатации, а внедрение на производстве не потребует специальных знаний в области IT», — сообщил генеральный директор ООО «Точка зрения» Александр Ганин.

Первый поток акселерационной программы технопарка «Калибр» был организован для высокотехнологичных проектов в сфере IT, приборостроения и производственных технологий, а также разработки и производства новых материалов. Уже осенью состоится запуск второго потока программы.