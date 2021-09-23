В Хабаровском крае найдены обломки пропавшего самолета Ан-26

В Хабаровском крае, в районе горнолыжной базы «Спартак» спасателями обнаружены обломки, предположительно, самолета Ан-26, исчезнувшего с радаров накануне, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информированный источник.

«Предположительно, обнаружены обломки самолета в районе горнолыжной базы "Спартак". Облачность рассеивается. Видимость улучшается. Ми-8 планирует совершить посадку», — сообщил собеседник агентства. По его словам, спасатели некоторое время искали место для приземления.

Информацию подтвердили и сотрудники дирекции заповедников Хабаровского края.

«Да, обнаружены обломки АН-26 на хребте в трех километрах от дороги поселка Корфовского на территории Большехехцирского заповедника», - рассказал один из работников заповедников. Он сообщил также, что сотрудники дирекции помогают спасателям ориентироваться на местности.

К настоящему времени Следственного комитета России уже допросил авиатехников ЗАО «Летные проверки и системы», которые проводили техническую проверку самолета накануне последнего вылета. У них изъяты летная и техническая документации на воздушное судно и членов экипажа, а также на оперативное техническое обслуживание и задание на полет.

«В аэропорту Хабаровск (Новый) изъяты образцы топлива; назначена химическая судебная экспертиза; произведена выемка документации по прохождению предполетного медицинского осмотра членов экипажа», - сообщили в ведомстве РИА «Новости»

В МЧС Хабаровского края сообщили, что до сих пор неизвестна судьба членов экипажа самолета. Ночью поиски приостанавливались из-за плохой видимости и неблагоприятных погодных условий. Всего в поисках задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.

Самолет Ан-26 в ходе технического полета на высоте 600 метров в 40 километрах под Хабаровском в какой-то момент перестал выходить на связь. Сотрудники Следственного комитета возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».