В Кремле сделали заявление об участии Путина в саммите G20

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы в ходе ежедневного брифинга для журналистов – ответил на вопрос одного из них о возможном участии российского лидера Владимира Путина в саммите G20.

По словам представителя Кремля, встреча лидеров «Большой двадцатки» – очень важное мероприятие, но пока никаких решений относительно своего участия в нём глава нашего государства ещё не принял, передаёт РИА Новости.

«Нет решения... Очень важное мероприятие, но решения пока нет», – подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что в условиях пандемии COVID-19 такие решения принимаются ближе к дате мероприятия, так как необходимо учитывать, какова будет динамика заболеваемости коронавирусом в России и Италии.

В начале сентября Песков заявил, что в Кремле прорабатывают возможность участия Путина в саммите G20 в Италии в конце октября. При этом тогда он пообещал, что решение будет принято в ближайшее время.

Напомним, итоговый саммит G20 в 2021 году пройдёт в столице Италии Риме. Мероприятия назначены на 30 и 31 октября. Этот саммит станет первым для президента США Джо Байдена, нового канцлера ФРГ и нового глава Кабмина Японии.

