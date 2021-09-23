В Рособрнадзоре сочли необоснованной идею полного отказа от ЕГЭ

В Роспотребнадзоре сочли полный отказ от выпускных школьных экзаменов в форме Единого госэкзамена (ЕГЭ) необоснованным, поскольку это может привести к ухудшению качества образования, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению», — сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве также выразили уверенность, что экзамен зарекомендовал себя и как эффективный инструмент отбора абитуриентов, поскольку ЕГЭ является не только формой аттестации выпускников школ, но и вступительным испытанием при поступлении в вузы.

Законопроект о добровольной сдаче ЕГЭ внесла на рассмотрение в думу в конце августа партия КПРФ. В частности, в пояснительной записке предлагается сделать единый госэкзамен добровольным и предоставить школьникам возможность сдавать выпускные экзамены в другой форме. По заявлению депутата от КПРФ Светланы Савицкой, коммунисты таким образом хотят «вернуть нормальную советскую систему образования».

