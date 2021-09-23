В Роспотребнадзоре рассказали о распространении дельта-штамма коронавируса в России

Штамм коронавируса дельта всего за пару месяцев нахождения в России вытеснил все остальные варианты.

Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Как напомнил он, дельта-штамм появился на территории нашей страны примерно в конце апреля 2021 года и уже к середине лета стал доминирующим в России, передаёт РИА Новости.

«Буквально за пару месяцев этот штамм вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа 100% заболевших были заражены именно этим вариантом COVID-19», – пояснил Хафизов.

Он также отметил, что остальные известные штаммы, вероятно, не имеют преимуществ перед дельтой. В частности, штамм «йота», более летальный, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.

«Вероятнее всего, дельта-штамм распространен во всех странах, там, где секвенирование поставлено на поток, около 99% всех случаев заражения приходится именно на этот вариант», – резюмировал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Александр Горелов – член-корреспондент РАН заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора – назвал один из главных симптомов дельта-штамма коронавируса.

По словам специалиста, у каждого третьего пациента с дельта-штаммом ковид сопровождается сильными нарушениями пищеварения.

«Дельта наглядно показал, что входными путём могут быть не только верхние дыхательные пути или слизистые, но и желудочно-кишечный тракт, поэтому этот штамм у каждого третьего сопровождается дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта», – резюмировал Горелов, добавив, что наиболее уязвимы перед дельтой молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет.

