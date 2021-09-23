В США намерены «заставить» Москву уважать Украину

Группа сенаторов из США во главе с представительницей демократов Джинн Шахин обвинила Россию в «злонамеренной деятельности» против Украины и призвали оказывать давление на нашу страну при помощи новых санкций.

Как передаёт RT, в резолюции, которая была представлена на рассмотрение американского конгресса, описываются важные события, произошедшие на Украине в период с 1990 года. Речь, в частности, идёт о приобретении независимости страны в 1991 году, «оранжевой революции» (2004) «революции достоинства» (2013).

При этом в одном из пункте этого документа говорится о «злонамеренной деятельности» Москвы, которую американские политики обвинили во «вторжении» на территорию Украины и «аннексии» Крыма.

Кроме того, сенаторы утверждают, что на протяжении 30 лет Киев якобы делает успешные шаги на пути к демократическим преобразованиям, в том числе в области обороны, борьбы с коррупцией и укреплении принципа верховенства права.

Помимо этого, в резолюции положительно отмечается деятельность властей «незалежной», которая направлена на предоставление автокефалии местной церкви.

«Это имеет особое значение для самостоятельного определения будущего страны без влияния Кремля», – написали сенаторы.

В этой связи, как подчёркивается в резолюции, США и их союзники должны продолжать санкционное давление на Москву до тех пор, пока она не начнёт «уважать территориальную целостность Украины».

