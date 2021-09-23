В центре Чумакова прокомментировали приостановку выпуска сырья для вакцины «КовиВак»

Центр им. Чумакова приостановил на несколько месяцев производство вакцины от COVID-19 «КовиВак», которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян, чтобы нарастить мощности в 2-2,5 раза, сообщил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов. По его словам, после модернизации «КовиВак» станет доступнее для всех россиян.

На модернизацию закрыта площадка, где производится сырье для препарата, из-за этого вакцина перестала поступать в оборот с конца августа, а ее массовое производство отложено до осени, пишет «Коммерсантъ».

По мнению экспертов вакцины «КовиВак», как и «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор», еще долго не станут массовыми, а до 95% потребностей в вакцинации в России будут закрываться препаратами «Спутником V» и «Спутником Лайт».

Ишмухаметов отметил, что всего в гражданский оборот было выпущено 1,5 млн доз и планируется до конца года ввести дополнительно 2,5 млн доз вакцины «КовиВак», передает РИА «Новости».

Он отметил, что модернизация «прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки» и препарат уже производится на новом оборудовании.

«Мы считаем, что в ближайшее время «КовиВак» станет гораздо более доступным для всех российских граждан», – заявил Ишмухаметов.

Ранее СМИ сообщили, что разработчик вакцины «КовиВак» центр Чумакова закрыл на модернизацию площадку по производству сырья для препарата «КовиВак» из-за чего в медицинских учреждениях возникли перебои в поставках данного препарата.

