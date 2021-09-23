Венесуэла обвинила США в хакерской атаке на центральный банк страны

С территории Соединенных Штатов была организована атака на серверы Банка Венесуэлы, которая на пять дней вывела из строя системы главного финансового учреждения страны, сообщила вице-президент страны Дэлси Родригес.

«Целью атаки были основные системы банка... Вещи нужно называть своими именами - происхождение этой атаки, её отпечатки находятся в США», - сказала Родригес в ходе выступления из дворца Мирафлорес в Каракасе, которое транслировал канал TeleSur.

Компьютерные системы Банка Венесуэлы подверглись серьезной по своим последствиям кибератаке в прошлую среду. В результате этих действий хакеры смогли вывести из строя системы онлайн-банкинга и передачи платежей вплоть до 20 сентября. Президент страны Николас Мадуро заявил, что атака преследовала цель помешать реализации Венесуэлой программы по внедрению цифрового боливара (национальной валюты страны).

