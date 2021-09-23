ЕС собирается открыть представительство в Кабуле

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС работает над открытием представительства в столице Афганистана, однако по соображениям безопасности он не можем рассказать деталей, сообщает «Интерфакс».

14 сентября «Эксперт» сообщал, что Боррель заявил, что ЕС пока еще не определился с формой своего представительства в Кабуле после формирования движением «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) нового правительства в Афганистане..

«У нас нет никакой другой возможности повлиять на ситуацию [в Афганистане], кроме как взаимодействовать с талибами, но взаимодействовать – это не значит признавать. Однако это значит разговаривать», – заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС. Он подчеркнул, что будущее взаимодействие с талибами будет «определяться их действиями».

По его словам, страны ЕС также обсуждают вопрос о том, в какой форме мог бы быть представлен Евросоюз в Кабуле, если сложатся необходимые условия.

19 августа «Эксперт» сообщал, что Боррель заявил, что ЕС не должен позволить России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане.

«Мы не можем позволить Китаю и РФ контролировать ситуацию вокруг Афганистана», – цитирует «РИА Новости» выступление Борреля перед депутатами Европейского парламента.

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, сейчас обсуждается будущее Афганистана, возможное формирование правительства национального единства, в котором могут участвовать различные политические силы, в том числе представители бывшего правительства.

«Мы сталкиваемся с совершенно новой трагической реальностью в Афганистане, это настоящая катастрофа для афганцев, для авторитета Запада, для развития международных отношений», – сказал Боррель.