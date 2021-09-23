Законопроект об ответственности за пропаганду нападений на школы направлен в профильный комитет Госдумы

Законопроект об ответственности за побуждение к нападениям на школы, направленный в Госдуму Госсоветом Татарстана 17 сентября, за три дня до трагедии в Перми, передан сегодня, 23 сентября, в профильный комитет по государственному строительству и законодательству. Законопроект предполагает введение уголовной ответственности для организаторов сообществ в интернете, в которых пропагандируется насилие, нападения на учебные заведения и причинение вреда собственному здоровью.

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Авторы предлагают внести в уголовный кодекс дополнительную статью «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению насилия в отношении граждан и (или) нанесения вреда собственному здоровью». В качестве наказания за распространение информации такого рода предусмотрен штраф в размере до 700 тыс. рублей, либо обязательные или исправительные работы. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет, а в случае, если сведения распространялись группой лиц и их действия повлекли причинение вреда здоровью человека — до шести лет.

В пояснительной записке авторы отмечают, что сегодня законом не предусмотрена ответственность за распространение материалов, пропагандирующих нападение на учащихся в учебных заведениях и оправдывающих такие деяния. Также никак не наказывается распространение информации, призывающей к нанесению себе телесных повреждений без суицидальных намерений.

В правительстве РФ законопроект, однако, не поддержали. В опубликованном на портале Госдумы официальном отзыве, датированном 10 сентября, говорится, что пропаганда нападений и призывы к нанесению себе повреждений могут быть квалифицированы по ряду уже существующих статей УК (в частности, о массовых беспорядках, о вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления, о публичных призывах к экстремистской деятельности и др.).

Верховный суд РФ в своем отзыве от 14 июля отмечает, что вопрос заслуживает обсуждения, но вызывает сложности определение именно деструктивных сведений.

Отметим, что разработка законопроекта, опубликованного в Системе обеспечения законодательной деятельности спустя два дня после расстрела в Пермском Государственном университете, началась практически сразу после аналогичного майского случая в казанской гимназии №175, в результате которого погибли девять человек и более 20 получили ранения.