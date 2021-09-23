Запуск спутников «Экспресс» с «Байконура» перенесли на декабрь

Запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» с космодрома «Байконур» был отложен до декабря. Изначально вывести их на орбиту должна была ракета-носитель «Протон-М» в ноябре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на два источника в ракетно-космической отрасли.

Один из источников уточнил, что для запуска спутников рассматривается 6 декабря. Причина переноса вывода спутников на орбиту пока не называется.

В июне исполняющий обязанности генерального директора предприятия «Космическая связь» Юрий Прохоров сообщал, что старт запланирован на 8 ноября. «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» произведены компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» в интересах предприятия «Космическая связь» (ГПКС). Договоры между «Космической связью», ИСС и итальянским подразделением европейской Thales Alenia Space на создание аппаратов были заключены в августе 2018 года.

Аппараты собираются разместить на геостационарной орбите на высоте 36 тыс. километров, в позициях 103 и 145 градусов восточной долготы соответственно. Они должны обеспечить россиян и жителей зарубежных стран высококачественными услугами связи и телерадиовещания.

Планируется, что к концу этого десятилетия в состав орбитальной группировки ГПКС войдут еще 14 спутников. Помимо двух названных, в 2024 году планируется запуск спутников «-АМУ4» и четырех «Экспресс-РВ», в 2025 году на орбиту должен отправится «-АМУ5», а в 2026 году — «-АМУ6». В 2027 году должен состояться запуск «Экспресс-АТ3» и «-АТ4», в 2028 году — «Экспресс-40». «Экспресс-36» должен быть запущен в 2029 году, а «-АМУ8» — в 2030 году.

Ранее Expert.ru писал о том, что ракета «Союз-2.1.а» с южнокорейским спутником CAS500-1 и кластером полезных нагрузок из 18 стран на борту стартовала 22 марта с космодрома «Байконур» со второго раза. Первоначально запуск был назначен на 20 марта, но его перенесли на резервную дату за 38 минут до старта. В этот же день пуск перенесли на утро воскресенья, позднее назвали новую дату — 22 марта. В госкорпорации заявили в ходе прямой трансляции, что перенос состоялся по техническим причинам.