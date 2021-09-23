Зеленский попросил НАТО увеличить свое присутствие в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой попросил об увеличении сил альянса в Черном море.

«Говоря о важности совместных усилий с альянсом для повышения уровня безопасности в Черноморском регионе, президент подчеркнул важность дальнейшего увеличения присутствия флотов стран НАТО в Черном море, а также взаимодействия государств черноморского побережья. Владимир Зеленский отметил, что Украина готова активно присоединяться к соответствующим совместным действиям с Альянсом, а также выразил заинтересованность в увеличении числа совместных учений», – сообщает сайт украинского президента.

Кроме того, Зеленский попросил Столтенберга определить для Украины «исчерпывающий перечень реформ, соответствующие критерии и маркеры», выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.