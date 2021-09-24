8-я Дума: семь раз отмерь, один раз отрежь

Впервые с 1999 года в Государственную Думу прошли более четырех партий. Окончательные итоги выборов, объявленные в пятницу, официально зафиксировали известный с начала недели факт: новый созыв будет пятипартийным.

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Четырехпартийная парламентская традиция в России сложилась с 2003 года. И на протяжении почти двадцати лет в Госдуме были представлены «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Остальные партии принимали участие в предвыборной гонке, но, как ни старались, не могли преодолеть 5-ти процентный барьер, не говоря уже о 7-ми процентном в созывах 2007 и 2011 годов. Ни «Яблоко», ни «Союз правых сил» и его наследники так и не смогли вернуться в Думу, выбыв из нее в 2003 году.

Пробовали сделать это и менее заметные, маленькие партии. Но их судьба заканчивалась печально: набрав около 1%, партии медленно затухали.

В целом, можно сказать, что процесс образования новых партий в прошедшем десятилетии шел медленно, почти не представляя на суд общественности новых ярких проектов. Однако в начале 2020 года на политической карте России появилось сразу несколько новых партийных брендов.

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1 марта 20-го года Минюст официально зарегистрировал партию «Новые люди», основанную учредителем российской косметической компании «Фаберлик» Алексеем Нечаевым. Спустя всего месяц была зарегистрирована «Партия прямой демократии». Один из ее основателей и «генеральный секретарь» фигура куда более экзотическая для политики, чем предприниматель Нечаев. Это Вячеслав Макаров, один из создателей компьютерной игры World of Tanks (за что в народе эту партию те, кто о ней слышал, сразу прозвали «партией танчиков»).

И, наконец, 7 апреля прошлого года в списке официально зарегистрированных партий появилась «За правду», выросшая из общественного движения, созданного известным российским писателем Захаром Прилепиным.

Все новые партии в первый же год приняли участие в Едином дне голосования, попытав свои силы в гонке за места в городских советах и заксобраниях. Удача улыбнулась только «Новым людям» — в нескольких регионах, включая Новосибирск, где «новички» выступили наиболее успешно.

Многие эксперты в тот момент отметили, что в российской политике обозначился тренд на обновление партийной системы, развитие которого мы и можем наблюдать по итогам прошедших выборов.

Правда, «заправдовцы» объединилась вскоре с «Справедливой Россией», куда влились и «Патриоты России». Образовалась партия, наверное, с самым длинным названием в России: «Справедливая Россия - Патриоты - За правду». Но и в этом есть новизна.

В ногу с Европой по дороге длиной в века

По словам политтехнолога Григория Казанкова, появление «Новых людей» в парламенте - это начало трансформации партийной системы, которая, на его взгляд, не отвечает современным вызовам и задачам.

«Сейчас в повестке дня масса вопросов, на которые у парламентских партий нет вообще никаких ответов, — замечает в беседе с Expert.ru Григорий Казанков. — Что касается последнего созыва Думы, то вообще никому не было интересно, что в ней происходит. Общество не замечало, что есть парламент».

Общественный запрос на обновление партийной системы связан, по мнению политтехнолога, прежде всего, с тем, что за последние десятилетия партии парламентской оппозиции не сделали фактически ничего, чтобы изменить политическую ситуацию в стране, и не могли ответить на запрос своих избирателей.

Однако, несмотря на то, что на думские мандаты претендовали многие непарламентские партии, в том числе и те, что имеют серьезный политический бэкграунд, в Госдуму смогла пройти только недавно созданная партия «Новые люди». Это вызывает множество вопросов и противоречивых гипотез как у рядовых избирателей, так и у представителей других оппозиционных сил.

Как замечает Казанков, такой исход прошедших выборов может быть связан с тем, что старые партии, такие, как например, «Яблоко», за последние годы не смогли продемонстрировать своему избирателю готовность заниматься реальными преобразованиями. «Давайте посмотрим, что “Яблоко” сделало за последние тридцать лет, — замечает Григорий Казанков, — а люди же хотели чего-то нового, был запрос на смену картинки. Но “Яблоко” же не говорит, что оно будет новым». В то время как «Новые люди» делают заявку на обновление даже в самом названии, что, возможно, тоже сыграло немаловажную роль.

В целом, по словам политтехнолога, преобразование партийной системы в России идет в ногу с европейским: в последние годы партии с многолетними традициями просто исчезают с политической карты, уступая свое место новым проектам. Зачастую это связано с естественным старением их лидеров. И потому в ближайшие годы мы, скорее всего, будем наблюдать обновление существующей партийной системы. «Будут появляться новые партии, из старых останутся только те, кто смогут перестроиться и будут отвечать наиболее важным современным общественным запросам», — резюмирует Казанков.

Но не все эксперты настроены столь оптимистично по отношению к будущему (и настоящему) российской партийной системы. Так, в разговоре с Expert.ru политолог, руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко предположил, что речь идет не о развитие и эволюции партийной системы, а, скорее, о её деградации. По его мнению, речь идет о формировании пула административных партий в противовес партиям системным.

«Давайте рассмотрим это на примере Узбекистана и Туркменистана, — предлагает Михайличенко, — там тоже есть многопартийность, но тем не менее, все существующие партии полностью административные, то есть они полностью контролируются исполнительной властью, у них нет цели завоевать симпатии электората, их задача состоит в том, чтобы отрабатывать спущенную сверху повестку». Как считает политолог, партия “Новые люди” вписываются как раз в такой формат.

В то же время, замечает Михайличенко, даже в такой партии есть люди, которые способны вести самостоятельную политическую работу. «У “Новых людей” есть, например Сардана Авксентьева (бывший мэр Якутска – ред.), которая, на мой взгляд, может представлять многонациональную Россию, и предлагать новые решения по развитию регионов», — считает Михайличенко.

Будущее российской публичной политики с точки зрения эксперта видится печальным, предполагающим ее дальнейшую деградацию и уменьшение возможностей для самостоятельных оппозиционных политиков, даже внутри партий системной оппозиции.

«В терминологии Карла Шмидта можно сказать, что речь идет о том, что вся политика будет восприниматься как “внешняя”: то есть вся власть делегирована сюзерену, который осуществляет автономное право; а внутри страны идет усиление вертикали власти. Как показывает исторический анализ, к таким институциональным конструкциям власть приходила и при царизме, и при большевиках, и приходит сейчас. Здесь я как раз не вижу никакой аномалии, скорее, наоборот, те времена, когда была какая-то независимая публичная политика, могут рассматриваться как периоды аномалии», — констатирует Михайличенко.

Портной свое дело знает

Тем не менее, факты говорят скорее о том, что нынешний электоральный цикл показал повышение общественного интереса к выборам. Что, безусловно, должно было бы подтолкнуть существующие политические силы к отработке запроса на изменения и, в целом, на политику, более чувствительную к внешним импульсам. Упомянутый запрос фиксируется социологами, о чем шла речь и на прошедшем 23 сентября заседании Научного совета ВЦИОМ с повесткой: «Стабильные перемены или меняющаяся стабильность: какой общественный запрос стоит за выборами-2021?»

Правда, ожидания каких именно перемен доминируют в обществе, социологам пока непонятно. Ясно, впрочем, что для ожиданий не приоритетно внедрение в избирательный процесс технических новинок, наподобие дистанционного электронного голосования. Обсуждению его итогов и их негативного шлейфа пришлось уделить львиную долю обсуждения. Объяснения расхождения результатов голосования онлайн и на участках есть, и довольно-таки убедительные, но все же для констатации того, что эти объяснения исчерпывающи, у ученых не хватает данных.

Интересно, тем не менее, что выводам ЦИК и ее главы Эллы Памфиловой о том, что выборы были наиболее прозрачными из всех, в том числе благодаря технологиям, в массовом порядке противопоставить нечего. Былые сигналы с мест о «каруселях» (многократном незаконном голосовании одних и тех же лиц на одном участке) и подсчитанных без наблюдателей бюллетенях сменились спорами о применении модной электронной новинки, считавшейся когда-то гарантией о подтасовок.

Возвращаясь к началу, можно отметить, что упомянутая волна регистраций новых партий дала-таки результат. Такого результата не вышло из едва ли не взрыва партийных регистраций, случившегося в 2012 году, после либерализации партийного законодательства.

Неизвестно, кстати не зияло ли бы пустое место там, где была «Справедливая Россия», без ее усиления новым и старым партийными брендами. А то была бы Дума все же четырехпартйной, только вместо «эсэров» — с «Новыми людьми».

Избранная Дума, кстати, обладает расширенными по новой Конституции полномочиями. Тут, конечно, нельзя было обойтись без конституционного большинства, завоевание которого вопреки плохой социологии празднует сегодня «Единая Россия». В общем, портной, кроивший это платье, мерял, мерял и наконец отрезал.

«Вы полагаете, все это будет носиться? — Я полагаю, что все это следует шить».