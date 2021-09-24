Акции дня: «Аэрофлот» налетал на рост

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в пятницу, 24 сентября, вышли акции авиакомпании «Аэрофлот». За день бумаги подорожали на +2,80% до 68,98 рублей за акцию.

Интерес трейдеров к бумагам возник на фоне публикации отчетности за январь-август 2021 года. Пассажиропоток группы «Аэрофлот» увеличился на +53,5% в годовом выражении — до 29,326 млн человек. Восходящая динамика дает надежду на рост финансовых показателей и как следствие выплату дивидендов. По итогам 2020 года компания не выплачивала дивиденды из-за чистого убытка на фоне пандемии и падения пассажиропотока.

Индекс Мосбиржи упал на -0,34% до 4038,23 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,32% до 1747,56 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:07 мск стоила 77,84 доллара за баррель (+0,76%). Российская валюта укреплялась – 72,75 рублей за доллар.