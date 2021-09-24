Арест в США зампредправления «Новатэка» заставил вспомнить арест финдиректора Huawei

Арестован топ-менеджер компании, экспортирующей СПГ
По сообщению министерства юстиции США, заместитель председателя правления компании «Новатэк» Марк Джетвей арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 93 млн долларов. Его дело будет рассматриваться в окружном суде штата Флорида, в чьей электронной базе, по данным агентства «Интерфакс», уже размещено ходатайство прокуратуры США о сумме в 80 млн долларов в качестве обеспечения освобождения арестованного под залог.
«Для обеспечения этого залога — привлечение ценных бумаг на счету обвиняемого в Morgan Stanley...», — сказано в ходатайстве. Прокуроры запросили также наличие двух личных поручительств.
По их мнению, угроза «внушительного тюремного срока по предъявленным обвинениям» дает обвиняемому «мотив… сбежать из Соединенных Штатов», при том, что у него есть, полагают они, и такая возможность, напоминая, что с Россией, чье гражданство имеет Марк Джетвей помимо американского (и итальянского), у США нет договора об экстрадиции. Судебные слушания продолжатся 24 сентября в 10.00 (в 17.00 по московскому времени).
Марк Джетвей переехал в Москву из Америки в 1995 году и сделал карьеру в газовой компании «Новатэк». Российское гражданство он получил в июле 2019 года. На сайте компании указано, что с 2003 по 2014 годы, он занимал пост главного финансового директора ПАО «Новатэк», а с июля 2010 года (и по настоящее время) занимает должность заместителя председателя правления.
«Новатэк» более всего известен производством СПГ — сжиженного природного газа. На этом высококонкурентном рынке он противостоит в том числе США, для которых экспорт СПГ в последние годы стал одним из главных направлений развития внешней торговли.
В пятницу, 24 сентября утром, после появления информации об аресте одного из ее топ-менеджеров, падение котировок «Новатэка» превысило 4%, до 1811,2 рубля за штуку. Но днем акции газовой компании отыграли часть падения и в 14:35 стоили 1 819,6 руб. (-2,64% к закрытию в четверг).
Обвиняют зампредправления газовой компании в том, что он якобы предпринимал шаги для сокрытия своего контроля над иностранными счетами и связанными с ними активами (в размере до 93 млн долл.), полученными в качестве компенсации за работу в газовой компании. Говорится от том, что он сделал свою тогдашнюю жену, гражданку России бенефициарным владельцем двух счетов в швейцарских банках. И, несмотря на наличие у него необходимых знаний, несвоевременно подавал налоговые декларации и отчеты по иностранным банковским и финансовым счетам (FBARs).
Как говорится в сообщении американского минюста, ему инкриминируется, что в период с 2005 по 2016 годы он не раскрывал «свои значительные офшорные активы, не сообщал о существенном доходе в налоговых декларациях, не уплачивал налоги на миллионы долларов и подавал в IRS (Налоговое управление США — ред.) ложные декларации о соответствии офшорному законодательству в попытке избежать штрафов и уголовного преследования».
Если Марка Джетвея признают виновным по всем обвинениям, то ему грозит наказание в виде 20 лет заключения за каждое мошенничество и пять лет заключения за каждое непредставление счета FBAR. Также его ждут пять лет заключения за уклонение от уплаты налогов, пять лет заключения за ложное заявление, три года заключения за каждое содействие в подготовке ложной налоговой декларации и один год тюремного заключения за каждое умышленное непредставление налоговой декларации.
«Новатэк» в 2014 году попал под финансовые санкции США и Джетвей был вынужден перестать участвовать в переговорах и финансовых сделках компании. Он выступает на публичных мероприятиях, представляя финансовую отчетность газовой компании инвестиционному сообществу и презентуя ее проекты. При этом, как отмечает «Интерфакс», он последовательно отстаивает репутацию России.
Аресты в качестве разменной монеты
Какие бы фактические обстоятельства не стояли за делом Марка Джетвея, обращает на себя внимание то, что весной 2021 года компания «Новатэк» сообщила о новом проекте, создающем жесткую конкуренцию СПГ из США. Речь идет о проекте Arctic LNG-2, анонсированным как раз финансовым директором «Новатэка». Как утверждали в компании, первая полная отгрузка с завода СПГ (мощностью 900 тыс. тонн в год) «заметно потрясет сланцевую мощь США».
«Арест Марка Джетвея в США является не только реализацией экономической стратегии США, но коррелирует с их внешнеполитическими задачами», — уверен Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». «”Новатэк” — крупная компания, стратегически важная для России», — отметил он, предположив, что в США во время допросов высокопоставленного менеджера «Новатэка» попытаются выведать у него стратегические планы развития компании, раскрытие которых нанесло бы достаточно серьезный экономический ущерб нашей стране.
Технологию обвинений США использует давно и рассматривает как способ коммерческой разведки, указывает политолог. «Вероятно, что оперативная информация о нарушениях американского закона Джетвеем была у США уже некоторое время, но арест случился именно тогда, когда это нужно. Более того, его арест совпал с утверждением нового санкционного списка США против российских чиновников и предпринимателей и вероятно, это один из эпизодов большой политической игры США», — заключает Никита Донцов.
Действительно, арест Марка Джетвея заставляет вспомнить дело финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, длящееся в Канаде уже более двух с половиной лет. 1 декабря 2018 года она была задержана в аэропорту Ванкувера по американскому запросу. Обвиняют ее в нарушении американских торговых санкций против Ирана и предоставлении в связи с этим недостоверных сведений банков.
Выпущенная под залог в 7 млн долларов и находящаяся в Ванкувере под домашним арестом в доме своего мужа, Мэн Ваньчжоу все это время ожидает решения суда по поводу ее экстрадиции в США. Заключительный этап слушаний в отношении финансового директора Huawei начнется 21 октября.
Через 10 дней после ее ареста в Канаде от редкого по откровенности признания не удержался тогдашний президент США Дональд Трамп. 11 декабря, как сообщала CNN, «президент Дональд Трамп заявил, что его администрация готова использовать арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу в качестве разменной монеты в текущих торговых переговорах с Китаем». На вопрос агентства Reuters о том будет он вмешиваться в это дело, Трамп тогда ответил: «Я сделаю все, что хорошо для этой страны».
В каждом уголовном деле, которое заводится против члена правления или топ-менеджера российской компании в Европе или Америке, говорит ведущий юрист компании объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин, всегда есть два варианта интерпретации — конспирологический и фактический. Объединяет в данном случае их то, что Джетвею грозит гораздо больше, чем 20 лет лишения свободы. И вопрос при любом раскладе будет решаться в США — обмен в Россию гражданина США под следствием невозможен.
Следовательно, предполагает юрист, Джетвей с большой вероятностью пойдет на сделку в виде снятия обвинений. В обмен на информацию о финансовых операциях как «Новатэка», так и на другую информацию, которая может быть ему известна. Наиболее вероятный вариант развития событий — включение в программу защиты свидетелей.
Причем Джетвей не участвовал в совершении «Новатэком» каких-либо сделок с 2014 года, когда компания попала под санкции США, подчеркивает Павел Уткин. Так что эта история выглядит как часть «холодной войны» между США и Россией, и здесь оппоненту России повезло в том, что важный пост в одной из крупнейших российских компаний занимает гражданин США.