Арест в США зампредправления «Новатэка» заставил вспомнить арест финдиректора Huawei

Арестован топ-менеджер компании, экспортирующей СПГ

По сообщению министерства юстиции США, заместитель председателя правления компании «Новатэк» Марк Джетвей арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 93 млн долларов. Его дело будет рассматриваться в окружном суде штата Флорида, в чьей электронной базе, по данным агентства «Интерфакс», уже размещено ходатайство прокуратуры США о сумме в 80 млн долларов в качестве обеспечения освобождения арестованного под залог.

«Для обеспечения этого залога — привлечение ценных бумаг на счету обвиняемого в Morgan Stanley...», — сказано в ходатайстве. Прокуроры запросили также наличие двух личных поручительств.

По их мнению, угроза «внушительного тюремного срока по предъявленным обвинениям» дает обвиняемому «мотив… сбежать из Соединенных Штатов», при том, что у него есть, полагают они, и такая возможность, напоминая, что с Россией, чье гражданство имеет Марк Джетвей помимо американского (и итальянского), у США нет договора об экстрадиции. Судебные слушания продолжатся 24 сентября в 10.00 (в 17.00 по московскому времени).

Марк Джетвей переехал в Москву из Америки в 1995 году и сделал карьеру в газовой компании «Новатэк». Российское гражданство он получил в июле 2019 года. На сайте компании указано, что с 2003 по 2014 годы, он занимал пост главного финансового директора ПАО «Новатэк», а с июля 2010 года (и по настоящее время) занимает должность заместителя председателя правления.

«Новатэк» более всего известен производством СПГ — сжиженного природного газа. На этом высококонкурентном рынке он противостоит в том числе США, для которых экспорт СПГ в последние годы стал одним из главных направлений развития внешней торговли.

В пятницу, 24 сентября утром, после появления информации об аресте одного из ее топ-менеджеров, падение котировок «Новатэка» превысило 4%, до 1811,2 рубля за штуку. Но днем акции газовой компании отыграли часть падения и в 14:35 стоили 1 819,6 руб. (-2,64% к закрытию в четверг).

Обвиняют зампредправления газовой компании в том, что он якобы предпринимал шаги для сокрытия своего контроля над иностранными счетами и связанными с ними активами (в размере до 93 млн долл.), полученными в качестве компенсации за работу в газовой компании. Говорится от том, что он сделал свою тогдашнюю жену, гражданку России бенефициарным владельцем двух счетов в швейцарских банках. И, несмотря на наличие у него необходимых знаний, несвоевременно подавал налоговые декларации и отчеты по иностранным банковским и финансовым счетам (FBARs).

Как говорится в сообщении американского минюста, ему инкриминируется, что в период с 2005 по 2016 годы он не раскрывал «свои значительные офшорные активы, не сообщал о существенном доходе в налоговых декларациях, не уплачивал налоги на миллионы долларов и подавал в IRS (Налоговое управление США — ред.) ложные декларации о соответствии офшорному законодательству в попытке избежать штрафов и уголовного преследования».

Если Марка Джетвея признают виновным по всем обвинениям, то ему грозит наказание в виде 20 лет заключения за каждое мошенничество и пять лет заключения за каждое непредставление счета FBAR. Также его ждут пять лет заключения за уклонение от уплаты налогов, пять лет заключения за ложное заявление, три года заключения за каждое содействие в подготовке ложной налоговой декларации и один год тюремного заключения за каждое умышленное непредставление налоговой декларации.

«Новатэк» в 2014 году попал под финансовые санкции США и Джетвей был вынужден перестать участвовать в переговорах и финансовых сделках компании. Он выступает на публичных мероприятиях, представляя финансовую отчетность газовой компании инвестиционному сообществу и презентуя ее проекты. При этом, как отмечает «Интерфакс», он последовательно отстаивает репутацию России.

Аресты в качестве разменной монеты

Какие бы фактические обстоятельства не стояли за делом Марка Джетвея, обращает на себя внимание то, что весной 2021 года компания «Новатэк» сообщила о новом проекте, создающем жесткую конкуренцию СПГ из США. Речь идет о проекте Arctic LNG-2, анонсированным как раз финансовым директором «Новатэка». Как утверждали в компании, первая полная отгрузка с завода СПГ (мощностью 900 тыс. тонн в год) «заметно потрясет сланцевую мощь США».

«Арест Марка Джетвея в США является не только реализацией экономической стратегии США, но коррелирует с их внешнеполитическими задачами», — уверен Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». «”Новатэк” — крупная компания, стратегически важная для России», — отметил он, предположив, что в США во время допросов высокопоставленного менеджера «Новатэка» попытаются выведать у него стратегические планы развития компании, раскрытие которых нанесло бы достаточно серьезный экономический ущерб нашей стране.