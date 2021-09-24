Банки резко нарастили выдачу кредитов

В России зафиксирован резкий рост выдачи кредитов физлицам, особенно в сфере потребительских займов. Без учета ипотеки и автокредитов увеличение составило 36%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Выдача кредитов населению выросла на 19,6% с июля по середину сентября 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Лидером повышения стали необеспеченные ссуды, показатель по ним увеличился на 36%», — сообщил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.

По данным Национального бюро кредитных историй, число заявок на займы в июле-августе 2021-го повысилось на треть по сравнению с тем же периодом 2020 года. Директор розничных продуктов ДОМ.РФ Евгений Шитиков сообщил о росте потребительского кредитования с июля на 30%. Объем розничных займов ВТБ по итогам восьми месяцев увеличился на 50%, при этом выдачи потребительских кредитов выросли на 72%.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост объемов выдачи ссуд населению. Перед новогодними праздниками он может составить как минимум 20%.

Специалист «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин связывает рост спроса на кредиты с посткризисным восстановлением экономики, отложенным на время пандемии спросом, мягкой монетарной политикой ЦБ и завышенными инфляционными ожиданиями.

Как писал Expert.ru, в августе россияне взяли в банках кредиты наличными на общую сумму 646,7 млрд рублей, что на треть больше аналогичного показателя прошлого года и уже признано историческим рекордом. Количество кредитов наличными в России впервые превысило 2 млн штук. В августе банки выдали 2,062 млн кредитов, средний размер которых составил 313,6 тыс. рублей.

Общий объем выданных банками кредитов в августе составил 1,22 трлн рублей, что на 21,7% больше, чем годом ранее. Доля кредитов наличными в общем объеме кредитования в августе выросла до 53,1%, доля ипотечных кредитов достигла 36,6%, на автокредиты пришлось 7,8%.

