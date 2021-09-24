Беспилотное судно «Пионер-М» спущено на воду

Инновационное научно-исследовательское судно «Пионер-М», на котором впервые в России будет использоваться технология безэкипажного судовождения, было торжественно спущено на воду. Об этом сообщила пресс-служба правительства на официальном сайте.

Церемония состоялась в Санкт-Петербурге, на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ), входящем в состав Объединённой судостроительной корпорации. Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводит пресс-служба и который принял участие в спуске, подчеркнул, что это знаковое событие для Года науки и технологий.

Он отметил, что «Пионер-М» — это уникальный корабль с технологией безэкипажного судовождения, разработанный студентами из Санкт-Петербурга, Архангельска, Нижнего Новгорода, Калининграда, Казани и Владивостока. Он также подчеркнул, что это первый федеральный проект по созданию научно-исследовательского судна с участием российских студентов.

«Пионер-М» может выполнять комплексные научно-исследовательские работы: океанографические, гидробиологические, гидрохимические, геоморфологические, гидроакустические и водолазные. Его длина составляет около 26 м, ширина — 9 м. Судно может развить максимальную скорость в 10 узлов и работать автономно в течение 5 суток, дальность плавания составляет 500 миль, водоизмещение — 114 т.

В сообщении пресс-службы также указано, что проект реализован при поддержке Минобрнауки и АСИ. Центр судоремонта «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) выступил стратегическим партнером проекта.