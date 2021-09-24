Биржевая стоимость бензина АИ-95 обновила исторический рекорд

Стоимость бензина марки «Премиум-95» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже прибавила за день 0,66% и вновь установила исторический рекорд, достигнув 60,57 тыс рублей за тонну. Днем ранее торги закрылись на отметке 60,378 тыс рублей за тонну, а 22 сентября стоимость 95-го бензина выросла до 60,18 тыс рублей за тонну.

Таким образом, в течение трех дней биржевые цены на бензин марки АИ-95 обновляли исторический рекорд. Предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован 22 июля, тогда стоимость бензина Аи-95 достигла 60,03 тыс рублей за тонну.

Стоимость бензина «Регуляр-92» выросла на 0,66%, до 56,981 тыс рублей за тонну. Однако это еще далеко до максимальной биржевой цены 92-го, которая в августе поднималась да 58,45 тыс рублей за тонну.