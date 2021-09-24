Многие британские фермеры вынуждены выливать молоко, покольку его некому вывозить и негде хранить, сообщает Euronews. «Неожиданно позвонили и сказали, что не могут забрать наше молоко, мы этого не ждали... Если у нас не заберут вовремя молоко, то его придется вылить в канализацию. Для нас вся эта история стала неожиданностью мы как сумасшедшие спешно пытались куда-то сбыть свою продукцию. Это стресс для любого фермера, все как-то пытаются устроиться, а денег дополнительных на это нет», – цитирует телеканал фермера Генри Блоксхэма.

Это стало последствиями брексита, из-за которого часть работников-иностранцев, в том числе и водителей грузовиков, лишилась права работать в Великобритании.

3 сентября «Эксперт» сообщал, что в Великобритании не хватает 100 тысяч водителей грузовиков, в результате чего несколько недель полки многих магазинов остаются пустыми. А недостаток водителей, в свою очередь, был вызван выходом Британии из Евросоюза. Около 20 тысяч дальнобойщиков были вынуждены покинуть остров после брексита, а новых иностранцев невозможно нанять из-за изменившихся правил.

Власти обещали даже привлечь военных шоферов. Но логисты требуют от Лондона во-первых значительно упростить выдачу рабочих разрешений иностранцам, а во-вторых финансировать и ускорить обучение молодых британских водителей: десятки тысяч экзаменов на права за последние полтора года пришлось отменить из-за пандемии.