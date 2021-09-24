Депутатам Госдумы закупили смартфоны на 4,4 млн рублей

Аппарат Государственной думы закупил 450 смартфонов китайской фирмы Realme для депутатов восьмого созыва. Количество гаджетов совпадает с числом мандатов. Стоимость контракта, который был заключен с ООО «Московский центр продаж», составляет 4,3 миллиона рублей, по 9,5 тысячи рублей за смартфон, сообщает РБК, ссылаясь на материалы госзакупок.

Объем памяти телефонов, которыми будут пользоваться парламентарии, составляет 64 Gb, с поддержкой 4G и двумя сим-картами. Также в смартфоне есть технология NFC и камера на 13 Mpix. Смартфоны поставят в Госдуму до конца текущего года. «Ведомости» сообщают, что в розничной продаже цена устройства выше, чем та, по которой его приобрели для депутатов. Например, на сайте «Эльдорадо» его стоимость составляет 10 999 руб.

Пять лет назад Госдума закупила 500 смартфонов Alcatel на общую сумму 2,6 миллиона рублей. Тогда тендер выиграла компания МТС. По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, госаппарат постепенно переводят на систему Android из-за того, что продукция Apple более склонна ко взломам.

Компания Realme была основана в 2018 году. На ее долю приходится чуть менее 5% поставок смартфонов в Россию, что позволило производителю занять четвертое место среди поставщиков гаджетов на российский рынок, уступая Xiaomi, Samsung и Apple. Исследовательская компания Canalys утверждает, что бренд за последние семь кварталов показал рост на 5113 процентов, - это максимальный на российском рынке.