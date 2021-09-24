ФСБ ликвидировала крупнейший канал поставки наркотиков в даркнете

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о ликвидации крупнейшего канал поставки синтетических наркотиков в теневом интернете, сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ. Уточняется, что пять участников наркогруппировки в Московской, Ростовской, Астраханской областях и Краснодарском крае задержаны, среди них организатор производства и каналов сбыта наркотиков, который координировал работу с территории Турции. Других подробностей служба не сообщает.

Ранее в Рузском районе Московской области была ликвидирована подпольная нарколаборатория с производственным объемом более 500 килограммов синтетических средств в месяц. Оперативники спецслужб изъяли из незаконного оборота 60 килограммов мефедрона, шесть тысяч литров наркосодержащей жидкости, полтора килограмма прекурсоров и 22 тысячи килограммов химических реактивов, а также лабораторное оборудование.

