Газпром заключит контракт с Венгрией на 15 лет

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что 27 сентября он ожидает прибытия в страну председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера для подписания долгосрочного контракта на поставки российского газа.

«Он приедет в понедельник и подпишет долгосрочный контракт по газу», – сказал Сийярто в интервью «РИА Новости» на полях Генеральной ассамблеи ООН. По его словам, речь идет о контракте с «Газпромом» на поставку Венгрии 4,5 миллиардов кубометров газа в год в течение последующих 15 лет по двум маршрутам: через Австрию и через Сербию.

31 августа «Эксперт» сообщал, что глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон раскритиковал контракт России и Венгрии на поставку газа, считая, что тот направлен на лишение Украины транзита «голубого топлива».

«Вместо прямого маршрута РФ — Украина — Венгрия, который десятилетиями бесперебойно поставлял газ в Венгрию, теперь газ будет идти по маршруту РФ — Турция — Болгария — Сербия — Венгрия, который значительно дольше… Финальная цель Кремля — несмотря на затраты полностью лишить Украину транзита, чтобы усилить политическое и милитаристское давление на Украину», — написал Макогон на своей странице в Facebook.

30 августа «Эксперт» сообщал, что Россия и Венгрия согласовали условия нового газового соглашения. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, новое соглашение о поставках газа рассчитано на 15 лет с возможностью пересмотра объемов поставок спустя 10 лет после его заключения. В соответствии с соглашением, «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд куб. м газа ежегодно 3,5 млрд через территорию Сербии, миллиард кубов через Австрию.