Геронтолог рассказал, как прожить до 100 лет и больше

Кирилл Прощаев – профессор, доктор медицинских наук, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» – рассказал, как человеку прожить до 100 лет и больше.

По мнению специалиста, вероятность прожить век определяется благодаря генетике, а также соблюдению простых правил. Таким образом, как пояснил профессор, здесь можно говорить о многофакторном влиянии, передаёт сайт телеканала «Москва 24».

«Генетика, конечно, вносит определённый вклад, – подчеркнул он. – Если в течение нескольких поколений в семьях есть долгожители, вероятность того, что они будут и в последующих поколениях, тоже высока».

При этом геронтолог считает, что во многом продолжительность жизни определяется средой, образом жизни и правильным управлением своим здоровьем. Одним из факторов долгой жизни, по мнению Прощаева, также является физическая активность. В этой связи специалист рекомендует регулярные аэробные нагрузки – быструю ходьбу, бег и плавание. Они обеспечат защиту сердца и сосудов, а также борьбу с ожирением.

Второй вид нагрузок – силовые. Это работа с собственным весом в тренажерном зале. Такие нагрузки обеспечивают здоровье мышц и профилактику саркопении, связанную потерей мышечной массы и силы. Кроме того, для продления жизни человеку необходимо заниматься специальными упражнениями на баланс – это лечебная гимнастика тай-чи. Для здоровье связок и суставов полезны упражнения на растяжку.

Одним из важнейших шагов на пути к 100-летию является правильное питание. Здесь, как подчеркнул доктор наук, необходимо немного недоедать и не переедать.

«Кроме того, советую сократить потребление сахара и соли, а также включить в рацион не менее 500 граммов в сутки свежих цветных овощей и фруктов, которые нужно употребить не менее чем в пять приёмов», – рассказал специалист.

Помимо этом, долголетию способствует правильное употребление белка. Для этого в рацион питания Прощаев рекомендует включить продукты с его содержанием.

«50% это растительный белок. Он содержится в крупах и бобовых. 50% мы отдаём белку животного происхождения – по 25% на рыбу и мясо. Причём из 25% половину должно составлять белое мясо. Часть белка также можно восполнить молочными продуктами», – отметил геронтолог.

Кроме правильного рациона, важно выработать и систему употребления пищи. По его словам специалиста, время между последним приёмом пищи вечером и первым приемом утром должно составлять не менее 11 часов. Ещё одна система заключается в следующем – два раза в неделю можно устраивать разгрузочные дни с уменьшением калорий. Другая система – два-три раза в неделю исключить один из приемов пищи.

«Так, в среду, допустим, можно не обедать, а в пятницу не ужинать. Завтрак же никогда исключать нельзя. В вопросе долголетия также очень важно проживание в экологически благоприятных районах. Не забываем следить и за своим психологическим состоянием. Адекватное отношение к жизни, наличие постоянного партнера – всё вносит свой вклад», – резюмировал Прощаев.

Ранее диетолог перечислила продлевающие молодость продукты. В частности, врач Маргарита Королева рекомендует составлять ежедневное меню так, чтобы в нём присутствовали овощи, а также по выбору нежирное мясо или рыба. По словам диетолога, эти продукты особенно благотворно влияют на организм.

«Должны быть в рационе источники белка – это мясо и рыба. Должны быть овощи, например, капустные – репа, редька и редиска. Они своевременно освобождают организм от токсинов, питают организм витаминами и минералами», – рассказала специалист.