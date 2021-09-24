Инфляционные ожидания населения немного снизились

Инфляционные ожидания населения в сентябре несколько снизились, однако по-прежнему они остаются вблизи многолетних максимумов. Согласно опросу ООО «инФОМ», проведенному по заказу Банка России, граждане оценивают инфляцию на год вперед в 12,3% (-0,2% к августу), ожидания профессиональных аналитиков остались на уровне 6%, сообщается на сайте ЦБ.

«Наблюдаемая населением инфляция в сентябре снизилась впервые с февраля 2021 года. Ее медианная оценка составила 15,6% (-0,9% к августу)», — следует из доклада регулятора.

При этом граждане, обладающие сбережениями, оценили инфляцию за предыдущие 12 месяцев в 12,9%, а респонденты без сбережений — в 17,2%. Оценки ожидаемой инфляции снизились и у тех, и у других: 10,5% (-0,1% к августу) и 13,4% (-0,6%) соответственно.

В исследовании также отмечено, что на фоне небольшого замедления роста цен на товары увеличилась склонность граждан к сберегательному поведению. Доля опрошенных, считающих, что свободные деньги сейчас лучше откладывать, возросла до 53% (+2% к августу). Однако она все еще меньше, чем до пандемии (55–56%).

«В августе – сентябре прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2021 год изменились незначительно, прогноз аналитиков по инфляции повышен до 5,9%», — отметили в ЦБ.

Как писал Expert.ru, инфляционные ожидания важны при разработке и реализации денежно-кредитной политики, однако в России этот параметр по-прежнему не заякорен из-за отсутствия у населения уверенности в завтрашнем дне. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что россияне, не веря в стабильность, начинают больше тратить и меньше сберегать, боясь, что деньги вот-вот обесценятся. По словам главы ЦБ, об этом говорит и рост спроса на дорогие товары длительного пользования, люди берут даже большие кредиты, пребывая в уверенности, что нужные им товары все равно подорожают. И это тоже толкает инфляцию вверх, потому что производство не может так быстро подстроиться, а спрос вырос.

