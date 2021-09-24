Врозь идти, вместе бить: бывшие кандидаты в депутаты создали коалицию против ДЭГ

23 сентября в Москве состоялась встреча кандидатов в Госдуму от различных политических сил, на которой было принято решение создать коалиционный комитет против использования системы электронного голосования (ДЭГ) на выборах. Первой заявление коалиции, подписанное участниками встречи, опубликовала на своей странице в Facebook кандидат от партии «Яблоко», правозащитница Марина Литвинович, заставив многих думать, что именно она является лидером объединения.

Статья по теме: Восстание против машин, или Секреты онлайн-голосования

«17-19 сентября 2021 года у миллионов граждан нашей страны украли их голоса», — так начинается заявление. Как следует из дальнейших пояснений, коалиция создана для того, чтобы добиться отмены результатов электронного голосования в Москве и использования электронного голосования на выборах всех уровней в дальнейшем.

Также в заявлении говорится о том, что коалиция ставит перед собой три задачи: провести всероссийскую акцию протеста, вести борьбу против ДЭГ в судах и подготовить законопроект о запрете использования дистанционного электронного голосования.

В комментариях под постом Литвинович активно подписываются оппозиционные кандидаты в депутаты Москвы и другие оппозиционеры. В частности, желание подписать заявление уже высказали не присутствовавший на встрече коалиции Сергей Митрохин, а также Любовь Соболь, которая планировала выдвигаться в Госдуму по центральному округу Москвы.

Даешь учредительное собрание

О том, что московские кандидаты в депутаты, которым не удалось пройти в Госдуму, собираются сформировать коалиционный комитет, некоторые из его нынешних участников узнали только вечером 22 сентября. Хотя, как отмечают все собеседники Expert.ru, эта идея витала в воздухе и просто не могла не материализоваться.

«В понедельник я написал пост с призывом провести общую встречу, — рассказывает кандидат от КПРФ Михаил Лобанов. — Но эта идея была и у многих других людей, не могу сказать, что если бы я не написал пост, ничего бы не состоялось».

Утром 23 сентября кандидаты и депутаты встретились, скорее, чтобы сверить часы и попробовать наладить диалог друг с другом.

«Мне позвонили вечером и пригласили на совещание кандидатов в депутаты. В принципе, я не знал, что будет создаваться коалиция и чем мы будем заниматься, - говорит кандидат в депутаты от «Справедливой России — патриоты — За правду» Георгий Федоров. — На собрании озвучивались разные позиции по поводу того, за что мы должны выступать: одни говорили об отмене ДЭГ сейчас, другие — что отменить его сейчас не получится и надо добиваться, чтобы его не было на президентских выборах».

Сейчас, по словам Федорова, коалиция представляет собой координационный центр, который планирует бороться против фальсификаций на выборах и, в первую очередь, против ДЭГ.

По словам кандидата от партии «Яблоко» Николая Кавказского, на встрече звучали разные варианты требований — в том числе по изменению выборной системы в России. Так, кандидат от КПРФ Сергей Курганский предлагал проводить выборы в два тура.

«Я тоже считаю, что выборная система нуждается в изменениях, — отметил Кавказский, — Например, хотя я и не озвучивал это предложение на встрече, но считаю, что стоит сделать многомандатные округа».

Также Кавказский заметил, что хотя сам он и воспользовался на этих выборах онлайн-голосованием, но тоже выступает за его отмену.

«Я зарегистрировался и проголосовал онлайн, чтобы не отнимать время от наблюдения за ходом выборов в дни голосования, - пояснил он. - Но теперь считаю, что сделал это зря: как мы видим, голосовать онлайн было бессмысленно».

С прицелом на всероссийский протест

Как оказалось, не все участники были согласны со столь узкими содержательными рамками коалиционной повестки. Михаил Лобанов, в частности, рассказал, что предлагал на собрании выйти за пределы только выборной темы и включить в требования борьбу с неравенством и борьбу против репрессий. Однако пока, по его словам, эти предложения в ходе переговоров отклика не получили.

Собеседники Expert.ru отмечают, что на сегодняшний день коалиция — это даже не межпартийное объединение, поскольку каждый кандидат здесь представляет только себя, независимо от политической силы, к которой он принадлежит. Однако, как полагает Георгий Федоров, ведущую роль в ней сейчас всё же играет КПРФ, представители которой возложили на себя всю тяжесть координации.

«На данном этапе, как я понимаю, центральную роль занимает КПРФ, от которой на встрече присутствовали Валерий Рашкин, Нина Останина, Денис Парфенов, — говорит Федоров. — По их словам, они выступают как частные лица, а не представители партии, хотя, думаю, с Зюгановым они свои действия всё же согласовали. И поскольку КПРФ имеет мощные организационные структуры, Рашкин был выбран всеми в качестве секретаря этой коалиции».

Впрочем, по мнению Лобанова, если бы кандидаты от КПРФ, Яблока и других партий начали обсуждать своё участие в коалиции с партийным руководством, встреча вряд ли когда-нибудь бы состоялась.

В оппозиционной среде создание комитета вызвало неподдельное оживление. Судя по активному комментированию поста Литвинович в Facebook, записаться в участники коалиции стремятся не только депутаты, кандидаты или какие-то известные оппозиционеры. Николай Кавказский уверен, что коалиция должна включить в свою работу и представителей, например, несистемных организаций левого толка. Но пока в коалиционном комитете, по словам других его участников, всё же ориентируются на бывших кандидатов в депутаты, в том числе и в регионах. К этому подталкивает и задача провести всероссийскую акцию протеста, которую поставила перед собой коалиция. Сейчас её дата не озвучивается, но участники коалиции планируют поддерживать протестные действия КПРФ, которая уже анонсировала встречу с депутатами в Москве 25 сентября. Впрочем, есть и те, кто отнеслись к этой затее со скепсисом. Так, самовыдвиженка Анастасия Брюханова (тоже считает, что проиграла выборы из-за фальсификаций в ДЭГ) отказалась от приглашения принять участие в коалиции, сославшись на то, что все жалобы и иски в суд подаются индивидуально, а что касается каких-то протестных акций, то она пока не видела, чтобы хоть одна из них была согласована.

«Все действительно обеспокоены электронным голосованием и фальсификациями, связанными с ним, но пока нет понимания, что можно сделать и насколько по этой теме можно продвинуться, — комментирует ситуацию Лобанов. — В целом, я считаю сам факт того, что такая коалиция собралась, любопытным и положительным прецедентом. Возможно, что под общественным давлением это будет развиваться», — резюмирует он.