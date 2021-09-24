Курс доллара: рубль развернулся вниз

Рубль подешевел к основным резервным мировым валютам на торгах в пятницу.

Начав сессию на отметке в 72,66 к доллару и по 85,27 - к евро, позже рубль просел в обеих парах. Так, по данным на 17:00 мск курс доллара на торгах Московской биржи уже составлял 72.88 руб., а курс евро – 85,32 руб. В то же время индекс DXY c 93,48 пункта упал до отметки 93,08 пункта.

«На старте сессии национальная валюта резко укрепилась благодаря повышению нефти, – отметил Дмитрий Бабин из БКС. – Однако ситуация на мировых рынках ухудшалась, вызвав резкое снижение российской валюты».

При этом, как отметил эксперт, мировые цены на «чёрное золото» долгое время оставались около максимальных за несколько месяцев уровней. Фондовые площадки в начале дня предприняли попытку возобновления роста, но вскоре перешли к снижению, ускорившись после открытия европейских торгов.

По мнению Бабина, негативом для рубля выступает рост доходностей гособлигаций США, увеличивающий вероятность более раннего начала ужесточения монетарной политики ФРС. Напомним, показатель 10-летних бумаг обновил трехмесячный максимум.

«Основным фактором данной тенденции стало подорожание сырьевых товаров, усиливающее инфляцию. Кроме того, нарастает беспокойство по поводу необходимости повышения потолка госдолга США», – резюмировал эксперт.

