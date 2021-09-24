Курс доллара: Сбербанк изменил прогноз по рублю

Вчерашнюю сессию российский рубль завершил в плюсе к основным резервным мировым валютам, даже несмотря на то, что к вечеру немного сократил темпы роста из-за фиксации прибыли глобальными игроками.

Открывшись утром в четверг по 72,98 к доллару и по 85,31 к евро, в 17:00 мск «россиянин» смог прибавить к «американцу», достигнув уровня 72,69, а в паре с «евро» вырос до 85,31. Но на вечерних торгах Московской биржи наша валюта перешла к ослаблению.

Так, по данным на 19:00 мск курс доллара составлял 72,79 руб., что на 18,25 коп. дешевле чем сутками ранее. Евро в это же время стоил 85,42 руб., подешевев за 24 часа всего на 2 коп.

Таким образом, национальная валюта вечером немного просела в обеих парах, так как игроки стали частично фиксировать прибыль. При этом в ходе дневных торгов рост рубля был следствием подготовки компаний-экспортёров к пику налоговых выплат. Кроме того, фактором поддержки курса стал общий интерес со стороны инвесторов к риску после заседания американского регулятора.

При этом коррекционное снижение мировых цен на «чёрное золото» и возможные новые антироссийские санкции Вашингтона в отношении нашего госдолга сильного влияния на курсовую динамику не оказали.

Мнения и прогнозы экспертов по курсу рубля

Об этом, в частности, заявил Александр Кудрин из «Атона». По его мнению которого, даже при условии, что американским инвесторам действительно запретят приобретать российские гособлигации на вторичном рынке, эти ограничения коснутся лишь новых бумаг, эмитированных после гипотетического вступления в силу ограничительных мер.

«Поэтому сильного влияния на нашу экономику, в том числе на курс рубля эти санкции не окажут. В любом случае в долгосрочной перспективе при выборе инструментов для привлечения финансирования России надо переходить на внутренних игроков», – отметил он.

Дмитрий Бабин из БКС, считает, что заметный рост рубля, который наблюдался почти весь вчерашний день, стал следствием позитива на глобальных площадках. Среди факторов поддержи национальной валюты эксперт также назвал действия Народного банка КНР, который вкачивает в финансовую систему ликвидность для предотвращения негативного воздействия ситуации вокруг крупного застройщика Evergrande, находящегося на грани банкротства.

При этом его акции сегодня подскочили на 18%, оставляя надежду на реструктуризацию долга или иную помощь, в том числе государственную, напомнил Бабин.

«Следует отметить также тот факт, что рубль довольно спокойно воспринял новость о возможных санкциях США и вполне успешно пытался продолжать восходящее движение. Если сегодня мировые площадки и нефтяные котировки будут расти, то есть все шансы увидеть пару доллар-рубль в районе двухмесячного минимума – 72,25», – предположил он.

Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург» напомнил, что в начале следующей недели в России уплачивают НДПИ.

«А это означает, что компании-экспортёры сегодня усилят продажи валютной выручки. На этом фоне мы ждём пару доллар-рубль ниже отметки 72,50», – полагает эксперт.

Сбербанк изменил прогноз по курсу рубля

В свою очередь Николай Переславский из CMS Institute вернулся к итогам последнего заседания ФРС, отметив, что решения и комментарии американского регулятора совпали с ожиданиями игроков, а потому особого ажиотажа не вызвали, не оказав при этом заметного влияния на динамику курса в валютных парах.

«На таком благоприятном фоне рубль почти весь вчерашний день продолжал восстановление. Кроме того, драйвером роста остаётся продолжающийся в нашей стране налоговый период. А вот инициатива американских законодателей, предложивших ограничить доступ американских инвесторов к вторичному рынку суверенного долга РФ, пока не оказали заметного давления на все отечественные активы, в том числе на рубль», – рассказал эксперт».

Между тем Сбербанк изменил свой прогноз по рублю. Так, аналитики Sber CIB допустили, что в ближайшие сессии курс национальной валюты в паре с долларом укрепится до 72,30. В крупнейшей кредитной организации страны отметили, что прогнозы, озвученные руководителем центробанка США Джеромом Пауэллом, не напугали инвесторов, так как, судя по всему, они больше обеспокоены текущей ситуацией, чем долгосрочными прогнозами.

Согласен со своими коллегами Дмитрий Постоленко из компании «Сбер Управление Активами», который считает, что слабеющий доллар после заседания Федрезерва положительно влияет на рубль. Краткосрочный прогнозный диапазон в паре доллар-рубль – 72,30-73,50, полагает он.