Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно прилетел в Россию.

По данным агентства РИА Новости, которое ссылается на свои источники, сейчас белорусский лидер находится в Сочи. При этом отмечается, что в город-курорт Лукашенко прибыл с частным визитов.

«Лукашенко действительно находится с частной поездкой в Сочи», – рассказал собеседник агентства.

По его словам, глава президент Белоруссии «прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию». Будет ли он встречаться с кем-нибудь с российских официальных лиц, не уточняется.

Напомним, 9 сентября этого года Лукашенко и президент РФ Владимир Путин встречались в Москве. Тогда по итогам трехчасовых переговоров лидеры двух стран дали совместную пресс-конференцию.

Путин заявил, что стороны согласовали все 28 программ по Союзному государству. Предполагается интеграция валютных систем двух стран, налоговой системы, рынка труда, создание единого рынка нефти и нефтепродуктов и единого рынка электроэнергии.

Кроме того, президент России заявил, что цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне текущего года, а до 1 декабря 2023 будет подписан договор о едином рынке газа.

