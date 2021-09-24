МАЗ: магистральные тягачи и полуприцепы

Линейку магистральных тягачей представил седельный тягач МАЗ-54402N с колесной формулой 4х2, предназначенный для перевозки грузов в составе автопоезда и работающий на сжатом метане. Особенностью модели является наличие баллонов общим объемом 1092 л, расположенных не только в базе автомобиля, но и за кабиной, что обеспечивает запас хода до 800 км. МАЗ-54402N оборудован двигателем Weichai Power WP13NG430E2 экологического класса Евро-5 мощностью 419 л.с. и 16-ступенчатой коробкой передач. Допустимая общая масса автопоезда составляет 48 000 кг, технически допустимая общая масса автомобиля – 17 850 кг, полная масса в снаряженном состоянии – 9 100 кг.

Комплектация с гидроотбором позволяет МАЗ-54402N работать с самосвальными полуприцепами. Так, на стенде тягач был представлен с самосвальным полуприцепом МАЗ-953001 грузоподъемностью 31,5 тонны, предназначенным для перевозки сыпучих грузов. Технически допустимая полная масса полуприцепа – 39 000 кг, масса снаряженного полуприцепа – 7 500 кг, грузоподъемность – 31 500 кг. Платформа полуприцепа – цельнометаллическая U-образного сечения с открывающимся задним бортом, панели боковых бортов и пол выполнены из износоcтойкой стали HARDOX 400.

Еще один магистральный тягач – МАЗ-6410ХХ с колесной формулой 6х2. Машина отличается современным дизайном и применением передовых конструкторских и технологических решений, таких как установка подвесной оси, позволяющая увеличить эффективность перевозок и снизить стоимость владения автомобилем. МАЗ-6410ХХ может быть оснащен двигателем Weichai WP 12 или WP 13 экологического класса Евро-5 мощностью до 420 л.с. как с механической, так и автоматической коробкой передач, либо мотором Daimler экологического класса Евро-6 мощностью 475 л.с., агрегированным с роботизированной 12-ступенчатой КПП.

В 2015 году был создан китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» под Минском, где построили два завода: «МАЗ-Вейчай» по производству двигателей и «Фаст-МАЗ» по производству коробок передач. Эти агрегаты сегодня используются в конструкциях машин МАЗ.

Тягач МАЗ-6410ХХ демонстрируется с полуприцепом-контейнеровозом МАЗ-991901 с выдвижной передней частью и выдвижным бампером, предназначенным для перевозки в том числе контейнеров High Cube. Конструкция полуприцепа позволяет не превышать при этом высоту 4 метра, что исключает необходимость уплаты дополнительных пошлин. Технически допустимая полная масса полуприцепа – 39 000 кг, масса снаряженного полуприцепа – 5 400 кг, грузоподъемность – 33 600 кг.

Строительная техника

Другой экспонат стенда компании – полноприводный самосвал МАЗ-651428 с колёсной формулой 6х6, предназначенный для перевозки сыпучих промышленных и строительных грузов по всем видам дорог, – хорошо зарекомендовал себя на рынках Беларуси и России благодаря своей высокой проходимости и неприхотливости в эксплуатации. Машина оборудована двигателем Weichai WP 12.430E50 экологического класса Евро-5 мощностью 423 л.с., который агрегирован с коробкой передач Fast Gear 12JSDX2410TA. Технически допустимая общая масса автомобиля составляет 42 000 кг, полная масса в снаряженном состоянии – 16 350 кг, грузоподъемность – 25 650 кг. П-образная платформа самосвала выполнена из износостойкой стали Hardox и оборудована термоизоляцией.

МАЗ активно развивает сотрудничество с российскими партнерами. Одно из направлений – поставка шасси в РФ, где на них устанавливаются специальные надстройки. Так, на выставке было представлено полноприводное шасси МАЗ-6302С5 с колесной формулой 6х6, оборудованное кран-манипуляторной установкой Soosan SCS746L с верхним управлением. Монтаж надстройки осуществило российское предприятие «Строительные подъемные машины». На шасси установлен хорошо знакомый на рынке РФ двигатель ЯМЗ-53603 экологического класса Евро-5 мощностью 330 л.с. Он агрегирован с 9-ступенчатой коробкой передач Fast Gear. Грузоподъемность автомобиля составляет 16 500 кг при полной массе 26 000 кг. Шасси оборудовано топливным баком на 200 л. Высота подъема крана-манипулятора достигает 21,8 метра, при этом максимальная рабочая высота составляет 22,6 метра. 6-секционная стрела за 33 секунды достигает отметки 19,6 метра. Поворотная платформа вращается на 360 градусов со скоростью 2 оборота в минуту.



Пассажирская техника

Минский автозавод привез на COMTRANS 2021 электробус МАЗ 303Е10, представляющий собой третье поколение пассажирской техники белорусского автофлагмана. Литий-железо-фосфатные аккумуляторные батареи, установленные на МАЗ 303Е10, отличаются высокой удельной емкостью в 412 А.ч. и долгим сроком службы. Расчетный запас хода электробуса составляет 300 км, что позволяет объехать целый город. Салон оснащен теплыми кнопками, бесконтактной системой противозащемления, USB-портами для зарядки смартфонов и другими опциями, повышающими комфорт пассажиров. Их посадку и высадку облегчает система «книлинг», обеспечивающая наклон кузова в сторону дверей на остановке. МАЗ 303Е10, который стал Автобусом года на конкурсе «Лучший коммерческий транспорт года в России», получил очень хорошие отзывы в ходе опытной эксплуатации в Санкт-Петербурге. В дальнейшем на базе этой машины планируется создание троллейбусов и сочлененных автобусов особо большой вместимости.

Легендарный грузовик

Центральное место экспозиции Минского автомобильного завода занял спортивный грузовик МАЗ-6440RR с капотной компоновкой, который впервые принял участие в ралли «Дакар-2020» и стал его бронзовым призером. Также на счету автомобиля – серебро в ралли-рейдах 2021 года «Золото Кагана» и «Шелковый путь». Легендарную машину представил экипаж «МАЗ-СПОРТавто»: руководитель команды, пилот, мастер спорта международного класса Сергей Вязович, штурман, мастер спорта международного класса Павел Гаранин и механик, мастер спорта международного класса Антон Запорощенко. Капотная компоновка МАЗ-6440RR позволила улучшить развесовку автомобиля, разгрузить передний мост и снизить нагрузки на экипаж. Грузовик получился невысоким и компактным. Его длина – 7,05 м, ширина – 2,55 м, высота – 3,4 м, колесная база – 4,3 м. Масса автомобиля с запасными колесами и экипажем – 9,6 т. Cпортивный грузовик оснащен 6-цилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 950 л.с. и крутящим моментом 4500 Нм. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 140 км/ч. А разогнаться до 100 км/ч спортивный МАЗ может всего за 9 секунд. Топливный бак рассчитан на 1000 л.

