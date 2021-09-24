Минпромторг согласился освободить электрометаллургию от акциза

Минпромторг проанализировал договоренности бизнеса и правительства об изменении расчета НДПИ для горнорудных компаний и согласился освободить от акциза на жидкую сталь электросталеплавильные производства, назвав этот вариант сбалансированным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Пресс-служба отметила, что предприятия металлургической промышленности в связи с высоким уровнем доходности в 2021 году согласились на дополнительную фискальную нагрузку. В ходе совещания правительства с представителями отрасли были определены пороговые значения налоговых ставок и акциза. Так, НДПИ для железной руды составит 4,8%, а акциз — 2,7%. В пресс-службе добавили, что сейчас компании металлургической отрасли рассчитывают эффект таких ставок.

23 сентября в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина с участием членов правительства, представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и владельцев крупных горнорудных компаний были утверждены договоренности по новым налогам.

В Минпромторге также отметили, что в связи с отсутствием собственной сырьевой базы в виде покупного лома черных металлов, а также низким уровнем рентабельности в сравнении с вертикально-интегрированными компаниями, необходимо освободить электрометаллургические производства от акциза на тонну выплавленной стали.

Глава РСПП Александр Шохин рассказал журналистам, что Минфин предлагал повысить рентный коэффициент для калийных и фосфатных руд с 3,5 до 8,75, но без привязки НДПИ к ценам. По итогам совещания стороны пришли к решению, что НДПИ на фосфатную руду с 2022 года будет увеличен только в два раза, а не в 2,5, рассказал агентству источник, знакомый с итогами совещания.

Жидкая сталь, которую правительство планировало обложить акцизом с 2022 года — это сплав железа с углеродом, который используется как первичное сырье в металлургическом производстве.