«Детская» доза: чем будут прививать от COVID-19 подростков в России

Похоже, близок час, когда вакцинация от коронавирусной инфекции охватит и подрастающее поколение россиян. Как официально сообщил Минздрав РФ, накануне в министерство поступили документы для регистрации профилактического препарата под названием «Гам-КОВИД-Вак-М», предназначенного для прививок подросткам. Препарат разработан в Национальным исследовательским центре (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи — там же, где были созданы «Спутник-V», регистрационное наименование которого, как известно, «Гам-КОВИД-Вак», и «Спутник-Лайт».

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В НИЦ от комментариев по поводу «Гам-КОВИД-Вак-М» воздержались, сославшись на отсутствие полномочий: «Мы не имеем права давать никаких официальных комментариев по этой ситуации без согласования с Минздравом», - пояснили в пресс-службе Центра.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов тем временем сообщил «Ведомостям», что в соответствии с установленной процедурой документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой Минздрав примет решение о государственной регистрации препарата.

Все дело — в дозировке

Подростковая» вакцина от коронавирусной инфекции — точная копия «взрослой» вакцины «Спутник-V», отличающаяся от неё лишь дозировкой, говорит вирусолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета Анатолий Альштейн.

«Это такая же комбинированная векторная вакцина с использованием аденовирусного вектора, что и ранее зарегистрированный и уже применяемый "Спутник-V", — поясняет Альштейн. — Единственное отличие — уменьшенная доза, в остальном все характеристики те же».

Он отметил, что по такому же принципу происходит вакцинация в тех странах, где уже начали прививать от COVID-19 детей старше 12 лет. В частности, в Израиле и США подросткам прививают ту же вакцину что и взрослым, только в уменьшенной дозе.

Вакцина для подростков, по словам Альштейна, также двухкомпонентная и вводится с такими же интервалами, как и её взрослый аналог. А вот риск возникновения побочных эффектов у подростковой вакцины ниже.

«Возможные побочные эффекты идентичны возникающим при применении "Спутника-V". А вот вероятность их возникновения — меньше. И связано это как раз с уменьшенной дозой препарата, при которой "побочка" объективно должна быть меньше», — пояснил Альштейн.

Вакцинация нужна, вакцинация важна

Отвечая на вопрос Expert.ru о том, почему вакцина для подростков появилась позже, чем для взрослых, Анатолий Альштейн отметил: понимание необходимости вакцинации более молодого поколения возникло не сразу из-за того, что первоначально восприимчивость детей и подростков к коронавирусу была крайне низкой.

«Поначалу считалось, что детей вообще не надо вакцинировать, так как они крайне мало заболевали и заметно легче переносили болезнь, — рассказал вирусолог. — Но со временем вирус "помолодел", а кроме того стало понятно, что несмотря на сниженную чувствительность детей к COVID-19 они могут быть источником инфекции. Поэтому было решено распространить процесс вакцинации и на них».

В заключение Альштейн выразил твёрдое мнение о необходимости привить от коронавируса юное поколение.

«Считаю, что детей нужно обязательно прививать по двум причинам. Во-первых, дети и подростки объективно перестанут постепенно быть источником заражения для других. А во-вторых, они будут более устойчивы впоследствии к этой инфекции, которая, по всей видимости, с нами не на один год», — резюмировал профессор.