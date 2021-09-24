Москва увеличила экспорт товаров машиностроения в полтора раза в 2021 году – заммэра Ефимов

Экспорт товаров машиностроения Москвы в первом полугодии 2021 года достиг 4,59 млрд долларов, что на 46,7% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Основными покупателями московской продукции стали Китай, Казахстан, Беларусь, Германия и Гонконг. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экспорт продукции машиностроительной отрасли в текущем году начал активно восстанавливаться после пандемии и за первое полугодие достиг 4,59 млрд долларов, что на 46,7% больше, чем в первом полугодии 2020 года, и почти на 15% превышает показатель за тот же период 2019 года. Прежде всего это связано с увеличением спроса на оборудование и детали. Продукция машиностроительной отрасли Москвы сегодня востребована в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной и Южной Азии, Европе, а также Северной Африке», - рассказал заместитель мэра.

Основными покупателями в первом полугодии 2021 года стали Китай (483,17 млн долларов), Казахстан (480,84 млн долларов), Беларусь (433,60 млн долларов), Германия (240,89 млн долларов) и Гонконг (164,43 млн долларов).

«Наибольшая доля в экспорте товаров машиностроения приходится на механическое оборудование и технику, компьютеры – этих товаров в первом полугодии 2021 года Москва экспортировала на сумму в 1,11 млрд долларов, увеличив объем поставок на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В эту категорию, например, входят фильтровальное оборудование и жидкостные насосы, поставки этих товаров за рубеж выросли относительно прошлого года на 79,2% и 35% соответственно. Хочу обратить внимание, что под «компьютерами» подразумевается электрооборудование для сложной промышленной техники», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В Центре поддержки экспорта «Моспром» отмечают, что поставки части московских товаров машиностроения достигают и опережают объем первого полугодия 2019 года, например электрических устройств и аппаратуры связи, мебели, осветительной техники, инструментов и столовых приборов.

Среди перспективных для экспорта товаров, которые относятся к механическому оборудованию и технике, специалисты «Моспрома» выделяют жидкостные насосы, фильтровальное и трансмиссионное оборудование. Компании, которые хотят выйти на внешние рынки с электрическими устройствами и аппаратурой связи, будут востребованы в нише поставок электронагревательных устройств, низковольтной электрораспределительной аппаратуры и электрических преобразователей.

Кроме того, стабильно развивается и обладает высокими экспортными перспективами поставки отечественных оптических приборов автоматического регулирования, аппаратуры для физического или химического анализа, медицинских приборов и устройств, - отметили в Центре «Моспром».