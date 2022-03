Москва заняла 50-е место в рейтинге крупнейших финансовых центров мира

Москва переместилась на 50-е место рейтинга крупнейших финансовых центров мира, который раз в полгода выпускает финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd. В основе рейтинга лежат данные индекса Global Financial Centres Index (GFCI), который публикуется Z/Yen в сотрудничестве с Китайским институтом развития. О результатах рейтингования сообщается на сайте Z/Yen Group Ltd.

Первое место в рейтинге стабильно занимает Нью-Йорк. Он обгоняет Лондон, находящийся на втором месте, на 22 пункта. На третью строчку поднялся Гонконг, уступающий британской столице 24 пункта. На четвертом месте с разницей в один пункт находится Сингапур, далее следуют Сан-Франциско (поднялся сразу на семь позиций), Шанхай (переместился на шестое место с третьего места весной), Лос-Анджелес и Пекин.

Девятое место занял Токио, а на десятой позиции оказался Париж, который поднялся в рейтинге сразу на 15 мест.

Москва улучшила свое положение в рейтинге на семь позиций и теперь находится на 50-е месте (между Тель-Авивом и Калгари). Культурная столица Санкт-Петербург занимает 110-й позицию, опустившись на 22 строчки.

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 30-м по счету). В этот раз в него вошли 116 городов: по сравнению с весенним списком добавились Кигали (столица Руанды) и Лагос (столица Нигерии). Последний рейтинг был составлен на основе опроса свыше 12,86 тыс. респондентов.

Кроме того, как сообщает «Интерфакс», заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Евгений Дридзе отметил, что за последний год Москва многое сделала для улучшения своих позиций. При этом он добавил, что даже нынешнее 50-е место не соответствует уровню развития финансового сектора Москвы. Дридзе также указал на то, что необходимо популяризировать Москву как финансовый центр и место, где люди могут использовать широкий инструментарий и безопасно зарабатывать деньги.

