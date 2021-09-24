Нефтяные цены обновили трехлетний максимум

Стоимость ноябрьского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже достигла 78,1 доллара США за баррель, что стало максимальным значением с сентября 2018 года. Североамериканская нефть марки WTI тоже дорожает – стоимость барреля превысила 74 доллара.

Нефтяные цены растут на фоне сообщений о сокращении нефтяных запасов в США, что, в свою очередь, вызванно приостановкой добычи нефти в Мексиканском заливе из-за ураганов. Кроме того, резкое подорожание газа в Евросоюзе вызвало повышенный спрос на другие виды ископаемого полпива – нефть и уголь.

Ранее «Эксперт» сообщал, что цена на уголь в ЕС с поставкой в 2022 году поднялась до максимума за последние 13 лет и составила 137 долларов за тонну. Согласно данным торгов на ICE Futures средняя стоимость угля с поставкой в 2022 году составит 137 долларов за тонну.

15 сентября «Эксперт» сообщал, что стоимость октябрьского фьючерса на газ на бирже ICE Futures достигла 79 евро за МВт.ч, или 966 долларов за тысячу кубометров газа.

До начала периода отбора газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень заполнения подземных газовых хранилищ составил 70,75%, что на 15,6% ниже среднего уровня за последние пять лет.