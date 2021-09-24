Палата представителей США приняла оборонный бюджет с новыми санкциями против России

Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла с солидным большинством 316-113 проект Национального оборонного бюджета на 2022 год в размере 768 млрд долларов, что на 5% больше, чем было в прошлом году. Новый финансовый год начинается в США с 1 октября 2021.
Обсуждение проекта бюджета началось во вторник и продлилось до позднего вечера четверга. Конгрессмены более двух дней обсуждали и голосовали за почти полтысячи (476) поправок к проекту, включая неудачные попытки сократить военные расходы и ограничить военное присутствие американских войск в Сирии и Йемене. Как невесело шутят американские СМИ, столь долгое обсуждение вызвано желанием учесть ошибки провальной войны в Афганистане на финансовом уровне.
Палата отвергла поправку конгрессмена от Нью-Йорка Джамала Боумэна, требующую согласия законодателей на каждую отправку военных США в течение года (141-286). Любопытно, что при голосовании этой поправки к 187 республиканцам, возражавшим против нее, прибавились и 99 демократов.
С другой стороны, Палата представителей приняла поправку калифорнийского конгрессмена Ро Ханны (219-207), которая должна положить конец логистической поддержке Соединенных Штатов аравийских истребителей в Йемене. Согласно этой поправке американские спецслужбы также должны были прекратить делиться разведданными с саудитами.
Не прошли, как нетрудно догадаться, и поправки, ограничивающие расходы военных. К примеру, провалилась поправка Марка Покана из Висконсина (86-332), снижающая расходы Пентагона на 10%.
Немногим больше набрала поправка Барбары Ли из Калифорнии (142-286), которая уменьшала расходы военных на 25,5 млрд долларов.
Проект оборонного бюджета также содержит новые санкции против уже достроенного газопровода «Северный поток 2» и против российского госдолга. Кроме этого, конгрессмены предлагают ввести персональные санкции против 35 граждан РФ, включая премьер-министра Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов.
«То, что в Конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну, это не секрет ни для кого»,— прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков новые антироссийские санкции.
Теперь новым проектом бюджета Пентагона займется верхняя палата Конгресса – Сенат. Свой вариант проекта бюджета Комитет Сената США по вооруженным силам принял в июле. Теперь законодателям предстоит согласовать два проекта и объединить их в один. Процесс согласования сложный и может продлиться несколько месяцев. После утверждения согласованного бюджета он поступит на подпись президента Байдена.