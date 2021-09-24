Палата представителей США приняла оборонный бюджет с новыми санкциями против России

Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла с солидным большинством 316-113 проект Национального оборонного бюджета на 2022 год в размере 768 млрд долларов, что на 5% больше, чем было в прошлом году. Новый финансовый год начинается в США с 1 октября 2021.

Обсуждение проекта бюджета началось во вторник и продлилось до позднего вечера четверга. Конгрессмены более двух дней обсуждали и голосовали за почти полтысячи (476) поправок к проекту, включая неудачные попытки сократить военные расходы и ограничить военное присутствие американских войск в Сирии и Йемене. Как невесело шутят американские СМИ, столь долгое обсуждение вызвано желанием учесть ошибки провальной войны в Афганистане на финансовом уровне.