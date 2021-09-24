Официальные доходы перестанут быть главными при расчете долговой нагрузки

Банк России обсуждает с участниками рынка обновление методики расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) — главного индикатора закредитованности заемщиков, на который ориентируются банки при выдаче необеспеченных кредитов. В основе нового технологического решения лежит оценка доходов клиентов на основе информации о поступлениях и остатках на его счетах, а также исходящих платежах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

«У каждого человека может быть несколько банков. Вопрос в том, как по человеку посчитать все, что нужно для оценки ПДН, но не раскрыть список банков, где у него счета, и состояние самих счетов. Алгоритм работает так, что никто не сможет посмотреть эту информацию, но ПДН посчитать можно», — рассказал информированный источник.

Технологическое решение, в разработке которого сейчас принимают участие крупнейшие российские банки, будет представлять собой специальный криптографический протокол, обеспечивающий многосторонние конфиденциальные вычисления.

Банк, желающий рассчитать ПДН конкретного клиента, будет направлять запрос по идентификатору этого человека в другие банки, участвующие в соглашении. Кредитные организации рассчитают метрики этого клиента на основе своих данных и зашифруют результат. Далее все результаты объединятся, в результате чего будет выведен показатель долговой нагрузки. Он тоже будет зашифрован и в итоге нельзя будет однозначно определить, в каких организациях у клиента есть счета и сколько денег на них хранится, но можно будет получить оценку ПДН, учитывая платежную активность и сбережения человека.

Как писал Expert.ru, доля заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 80% в начале пандемии была на уровне 23%, а по итогам второго квартала текущего года выросла до 30%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала ужесточить на законодательном уровне порядок расчета полной стоимости кредита по всем видам ссуд, включив в него стоимость дополнительных услуг. Для борьбы с необеспеченным кредитованием Набиуллина также попросила наделить Центробанк полномочиями по установлению количественных ограничений на предоставление рискованных потребительских кредитов, «при этом банки не будут замораживать капитал, как в случае с надбавками, а смогут использовать этот капитал для наращивания ипотеки и корпоративных кредитов», пояснила она.

