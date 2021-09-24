Особенности и виды грузоперевозок во Францию из России

Точный путь зависит от конечного пункта назначения. В большинстве случаев маршрут следования проходит через территории Белоруссии, Польши и ФРГ. В некоторых случаях автотранспорт может передвигаться через Литву, Латвию, Австрию, Чехию, Италию и Швейцарию, подробнее на сайте компании.

Сроки перевозки грузов во Францию из России https://gw-cargo.ru/gruzoperevozki-vo-franciyu-iz-rossii/ зависят от организационных факторов. На российско-белорусской границе имеют силу особые таможенные правила, тогда как в других государствах следования по пути действуют единые европейские стандарты, однако к перевозчикам могут предъявляться национальные требования.

При осуществлении вывоза грузов из России во Францию на сумму более 65 тыс. руб., а также весом больше 35 килограммов они должны быть задекларированы. Помимо того, для перевозок крупногабаритных грузов установлены дополнительные таможенные пошлины. Любой перевозимый во Францию груз проходит таможенный контроль. По этой причине перед его отправкой нужно ознакомиться с перечнем товаров, экспорт которых запрещен. В него входят незарегистрированные медпрепараты, наркотические средства, оружие и т. п. Алкогольные напитки и табачные изделия перевозить можно, однако в ограниченных количествах.

Перевозка грузов из России во Францию может осуществляться с использованием следующих видов транспорта:

самолеты;

автомобили;

железнодорожные составы;

морские суда.

При наличии необходимости доставить груз срочно используется авиационный транспорт. Морской и железнодорожный транспорт целесообразно использовать при доставке крупных партий товаров. Недостатки морского и железнодорожного транспорта при грузоперевозках во Францию из России заключаются в необходимости промежуточной доставки на железнодорожную станцию или в морской порт. Кроме того, при использовании железнодорожного транспорта при пересечении границы приходится перегружать вагоны из-за различий между европейским и российским стандартами железнодорожной колеи.

Таможенный досмотр на границе Франции имеет ряд следующих особенностей: