Особенности и виды грузоперевозок во Францию из России

Точный путь зависит от конечного пункта назначения. В большинстве случаев маршрут следования проходит через территории Белоруссии, Польши и ФРГ. В некоторых случаях автотранспорт может передвигаться через Литву, Латвию, Австрию, Чехию, Италию и Швейцарию, подробнее на сайте компании.
Сроки перевозки грузов во Францию из России https://gw-cargo.ru/gruzoperevozki-vo-franciyu-iz-rossii/ зависят от организационных факторов. На российско-белорусской границе имеют силу особые таможенные правила, тогда как в других государствах следования по пути действуют единые европейские стандарты, однако к перевозчикам могут предъявляться национальные требования.
При осуществлении вывоза грузов из России во Францию на сумму более 65 тыс. руб., а также весом больше
Перевозка грузов из России во Францию может осуществляться с использованием следующих видов транспорта:
- самолеты;
- автомобили;
- железнодорожные составы;
- морские суда.
При наличии необходимости доставить груз срочно используется авиационный транспорт. Морской и железнодорожный транспорт целесообразно использовать при доставке крупных партий товаров. Недостатки морского и железнодорожного транспорта при грузоперевозках во Францию из России заключаются в необходимости промежуточной доставки на железнодорожную станцию или в морской порт. Кроме того, при использовании железнодорожного транспорта при пересечении границы приходится перегружать вагоны из-за различий между европейским и российским стандартами железнодорожной колеи.
Таможенный досмотр на границе Франции имеет ряд следующих особенностей:
- грузополучателю необходимо заранее оформить все документы на экспорт, в том числе товарную декларацию, поскольку по умолчанию эта услуга не предоставляется;
- при прохождении процедуры по очистке грузов часто нужно предъявить свидетельство об их государственной регистрации;
- во Франции действуют жесткие экологические стандарты, а потому все поступающие грузы проходят тщательную проверку на предмет их соответствия этим стандартам.