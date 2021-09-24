Элла Памфилова не прислушалась к просьбе сохранить отложенное голосование в ДЭГ

Центризбирком подготовит единую платформу для онлайн-голосования, функция отложенного голосования, которая была у жителей Москвы, больше применяться не будет. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

На прошедших 17-19 сентября в России выборах в Государственную Думу, региональные и местные органы власти впервые на всех трех уровнях применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В Москве использовалась своя электронная система с опцией отложенного решения (голосования). Эта функция позволяет избирателю в течение 24 часов каждые три часа менять свое решение в электронном бюллетене. Фиксируется последний сделанный выбор.

На позицию главы ЦИК не повлияло то, что накануне в среду на круглом столе в онлайн-формате начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко призвал не отказываться от функции отложенного решения (голосования).

«Я бы от этой функции не отказывался, потому что 300 тыс. человек из 2 млн [проголосовавших] ею воспользовались. Возможно, если бы этой функции не было, эти бы 300 тыс. не пришли в электронное голосование. <…> В этот раз все отработало с технической точки зрения гладко», — сказал Костырко. Он уточнил, что результат онлайн-голосования был опубликован спустя 7 часов после сборки ключа расшифрования.

Но, по словам Памфиловой, анализ того, как прошли выборы в Москве, позволяет ЦИК сделать выводы, что в будущем такая опция применяться не будет. Глава ЦИК также подчеркнула, что в федеральном законе такая возможность не предусмотрена.

Как ранее писал Expert.ru, на прошедших выборах Москва проводила онлайн-голосование на собственной платформе mos.ru, на которой была функция изменения выбора через несколько часов после голосования. Опция должна была позволить избирателю избежать контроля за процессом извне и давления, но при этом вызвала необходимость перепроверки голосования. Ранее Памфилова также заявляла, что Москве придется перейти на единую федеральную платформу.

Глава ЦИК отметила, что в Москве продолжат развивать платформу mos.ru, но для выборов должна быть единая система. По ее словам, федеральные выборы будут проводиться по общим правилам и на единой платформе.

Напомним, что зампред общественной палаты Москвы и руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов также попросил выложить в открытый доступ «все графики и элементы по электронному голосованию». «Поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете», — сказал Венедиктов.