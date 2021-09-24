Платформа Финуслуги Мосбиржи запустит сервис потребительского кредитования в октябре

Платформа Финуслуги Московской биржи собирается запустить сервис потребительского кредитования в октябре 2021 года. Об этом биржа 24 сентября сообщила на своем сайте.

С помощью сервиса россияне смогут выбирать кредитные предложения от разных банков по выгодным ставкам без посещения офисов, в онлайн-режиме. Сейчас он действует в пилотном режиме friends & family, им могут воспользоваться сотрудники биржи и банков-участников проекта.

Первые потребительские кредиты уже выданы - в пилотном режиме это произошло 22 сентября. Сделки были зарегистрированы в Регистраторе финансовых транзакций (РФТ) на базе Национального расчетного депозитария, который входит в Группу «Московская Биржа». С октября все желающие смогут воспользоваться услугой кредитования на Финуслугах.

Для того, чтобы получить предодобренные предложения от банков, клиент должен зарегистрироваться на Финуслугах, привязать свой аккаунт Госуслуг и отправить анкету на сайт. Для получения финального предложения нужно предоставить банку копии необходимых документов через личный кабинет сервиса. Затем клиенту останется только пройти идентификацию у представителя Финуслуг и онлайн подписать кредитный договор, повторно проходить идентификацию для приобретения нового кредита не придется. Сумма кредита будет бесплатно направлена на счет на Финуслугах или по реквизитам клиента.

В сообщении биржи приводится комментарий Игоря Алутина, управляющего директора проекта Финуслуги Московской биржи, отмтившего, что это первый в России случай предоставления ссуд через финансовый маркетплейс. Он пояснил, что на Финуслугах будут доступны все базовые финансовые продукты: россияне смогут выбирать выгодные предложения по вкладам, страхованию и другим финансовым продуктам, инфомация о них доступна ежедневно и круглосуточно.

Как ранее писал Expert.ru, Московская биржа представила маркетплейс Финуслуги 15 октября 2020 года. В сообщении биржи также сказано, что в будущем на платформе появятся облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н), а также другие продукты от банков, управляющих и страховых компаний.

