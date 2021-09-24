Правительство выделит 400 млн руб на перевозку рыбы с Дальнего Востока

Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что принято решение выделить до 400 млн рублей на субсидирование железнодорожных тарифов для перевозки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы России, сообщает ТАСС.

«Нам необходимо было срочно принимать решение, каким образом освободить холодильные мощности Дальнего Востока под путину, которая должна состояться вот-вот, чтобы новая рыбная продукция, которая вылавливается в результате путины, попадала в эти холодильные мощности», – сказала Абрамченко.

Она отметила, что из-за коронавируса произошло изменение логистических цепочек, привело к дефициту холодильных мощностей Дальнего Востока.