Заказать рассылку можно на http://smsgorod.ru/. Этот метод хорошо сочетается с другими стратегиями, такими как маркетинг по электронной почте, и имеет много преимуществ, потому что это средство связи у вас под рукой.

Преимущества SMS-рассылки для вашего бизнеса

Прямые сообщения

В СМС нет места для обходных маневров, вы сами видите, что важно. Запишите их, используя выделяющиеся слова, например «предложение», «новинка» или «только сегодня». Они идеально подходят для быстрых уведомлений, таких как подтверждение или отслеживание заказа.

SMS настраиваются

Их можно сигментировать, как в случае маркетинга по электронной почте. Это позволяет отправлять клиентам персонализированные сообщения, которые дали на это свое согласие. Это не только повлияет на результаты вашей рекламной кампании, но и дает возможно выбирать, какой месседж получит каждая целевая группа. Этот метод увеличивает удовлетворенность клиентов, поскольку они чувствуют себя ближе к компании, которая, кажется, их хорошо знает. При написании сообщения, постарайтесь более персонализировать их.

Привлекает внимание

Какое последнее SMS-сообщение вы получили? Наверняка вы помните, кто его отправил, потому что мы уже не получаем столько сообщений, сколько раньше. Поскольку это небольшой коммерческий канал, новое уведомление по SMS удивляет и вызывает любопытство у ваших потенциальных клиентов. Не так много брендов, которые используют SMS-рассылку, и это делает сообщение отправителя выгодным и отличает его от остальных.

Мобильный маркетинг недорогой

Стоимость рекламы на цифровых каналах намного ниже, чем на традиционных. На мобильных устройствах речь идет о нескольких рублях за отправленное сообщение. Это очень низкие вложения по сравнению другими методами коммуникации. Это очень выгодно, особенно, если SMS привлекает внимание и обеспечивает желаемое действие.

Таким образом, есть много возможностей при выборе действий маркетинговой стратегии. Хотя кажется, что социальные сети – это решение для всего, отправка SMS – это возможность провести эффективный маркетинг, поскольку она привлекает постоянных клиентов и довольных полученной услугой.