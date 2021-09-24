Президент Байден может не согласиться наложить санкции на первых лиц России

Президент США Джо Байден может не согласиться наложить санкции на россиян, попавших в новый список конгресса. Такое мнение высказал депутат Госдумы Михаил Делягин в колонке на сайте «Известий».

В новый список россиян, на которых конгресс предлагает наложить санкции, попали многие важные для России граждане: премьер-министр Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко. Кроме того, в список вошли главы «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава ФСБ Александр Бортников и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также журналисты Константин Эрнст, Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян, бизнесмены Роман Абрамович, Олег Дерипаска, глава ЦИК Элла Памфилова и другие.

Делягин отмечает, что подобный санкционный список может качественно обострить отношения с Россией именно в тот момент, когда США нуждаются уж если не в поддержке России в противостоянии с Китаем, то хотя бы в нейтралитете. Он также предполагает, что выдвижение такого санкционного списка может быть попыткой сломать курс Байдена и вернуться к прямой конфронтации с Москвой.

«Ровно по этой причине Байден отнюдь не обязательно «возьмет под козырек», но пока важно влияние появления этого списка на внутрироссийскую ситуацию», — считает Михаил Делягин.

В самой же России, по мнению экономиста-депутата, осознание того, что отношения с США даже в качестве частного лица, просто владеющего там недвижимостью или некими активами, не гарантируют от преследования по политическим мотивам, может добавить патриотизма российской элите и консолидировать ее как вокруг национальных интересов России, так и лично вокруг президента.

Автор колонки также обращает внимание на то, что в санкционный список не попали такие российские чиновники — либералы, как глава Минфина Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина, а также председатель Счетной палаты Алексей Кудрин и спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Делягин связывает это с тем, что эти российские политические деятели могут являться выразителями интересов США в России.

«Оба политика (Кудрин и Чубайс - прим. Expert.ru) традиционно считаются проводниками интересов России на международной арене, но в реальности лоббируют интересы Запада в России», — подчеркивает Михаил Делягин.

Как ранее писал Expert.ru, в оборонный бюджет США также включены поправки о расширении санкций против российского суверенного долга, проекта «Северный поток-2». Санкции против трубопровода предлагается ввести президенту США не позднее чем через 15 дней после окончательного принятия законопроекта.

После одобрения в конгрессе документ будет рассмотрен в сенате и, в случае одобрения, его должен подписать президент Джо Байден, после чего бюджет станет законом.