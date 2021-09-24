Разновидности стеклянных офисных перегородок

Существует несколько разновидностей стеклянных перегородок для офиса, и для правильного выбора на сайте https://glassall.ru/ofisnye-peregorodki нужно иметь представление об особенностях каждой из них.

Стационарные перегородки

С помощью стационарных перегородок можно легко разделить пространство офиса на функциональные зоны, обеспечив полноценное рабочее место каждому сотруднику. Как правило, их собирают на месте и крепят с трех-четырех сторон. Преимущество таких перегородок заключается в отсутствии необходимости согласования с БТИ для установки. Кроме того, они обладают следующими достоинствами:

жесткость;

высокие звукоизоляционные свойства;

удобство в эксплуатации;

легкость.

К недостаткам стационарных стеклянных перегородок относится вероятное несоответствие параметров стилю работы персонала или задачам организации. К примеру, если в компании коллективная деятельность чередуется с индивидуальной, то этот вариант не годится.

Цельностеклянные перегородки

Помимо зонирования офиса цельностеклянные перегородки улучшают его интерьер. Обычно их изготавливают из стекла толщиной от 8 до 12 миллиметров . Они прекрасно подходят для тех случаев, в которых нужно обеспечить контроль за деятельностью персонала со стороны руководителя. Кроме того, они полезны в организациях, где требуется постоянный зрительный контакт работников и клиентов. Цельностеклянные перегородки часто применяются при обустройстве переговорных комнат и конференц-залов.

Мобильные перегородки

Для организаций с большой численностью персонала мобильные перегородки из стекла подходят как нельзя лучше. Их можно в любой момент переместить, поскольку они не прикрепляются к полу. Благодаря этому можно оперативно подстраивать офисное пространство в соответствии с текущими обстоятельствами рабочего процесса. Однако вешать тяжелые вещи или опираться на такие перегородки нельзя.

Трансформируемые перегородки

Преимущества трансформируемых перегородок заключаются в наличии универсального крепежа, компактности, а также способности поворачиваться вокруг своей оси, а в отдельных случаях – в способности складываться. Эти особенности позволяют обустроить офисное пространство максимально практично. Однако стоимость трансформируемых перегородок довольно высока, а потому перед их покупкой во избежание лишних расходов нужно тщательно продумать планировку модулей из стекла, чтобы не приобретать лишние перегородки.