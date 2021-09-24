Россия начала подготовку к высадке человека на Луну

Россия объявила о начале подготовительных работ по высадке первого человека на Луну, передает агентство РИА «Новости», ссылаясь на материалы «Роскосмоса». Корпорация разместила на сайте госзакупок тендер на изучение проблемных вопросов организации пилотируемых полетов на единственный естественный спутник Земли.

В соответствии с документом, исполнитель должен будет подготовить тщательно выверенные требования к космической технике для организации подобных миссий.

«Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем», - говорится в документе.

«Роскосмос» уточняет, что российские космонавты отправятся к Луне на ракете «Ангара» с использованием малого пилотируемого транспортного корабля. Общая сумма контракта оценивается в 1,7 млрд рублей.

В конце 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об отказе от планов по пилотируемому полету на Луну в пользу полетов на «Ангаре» на первом этапе и уже только на втором – с использованием сверхтяжелой ракеты.