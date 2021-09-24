Российская делегация отказалась ехать на осеннюю сессию ПАСЕ. Об этом рассказал её глава, депутат Госдумы Пётр Толстой.

Напомним, ранее стало известно, то российским парламентариям запретили свободно перемещаться по Страсбургу, где проходят сессии Ассамблеи, в связи с тем, что Евросоюз не признаёт вакцинацию отечественным препаратом «Спутник V».

После появления данной информации спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нашей делегации правильно было бы не принимать участие в заседании Ассамблеи. Сегодня его поддержал глава российской делегации в ПАСЕ Толстой.

«В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно», — сказал он, возглавляющий российскую делегацию в ПАСЕ.

Толстой также отметил, что Россия выражает свою озабоченность данным обстоятельством и просит Совет Европы повлиять на власти Франции в целях не допустить сегрегации национальных делегаций по признаку применения в странах той или иной вакцины от COVID-19.

Он напомнил, что в настоящее время все страны для французов делятся по зонам и по тому, какая вакцина применяется, а не по принципу уровня заболеваемости и потенциальной опасности приезжающих оттуда иностранцев.

«РФ входит в так называемую «красную зону», так как у нас не используются Pfizer, Moderna и AstraZeneca. С одной стороны, эти ограничения установлены властями Франции, но с другой, вакцинная дискриминация происходит при молчаливом согласии и невмешательстве Совета Европы. Между тем мы всем приезжающим к нам европейцам обеспечиваем нормальные условия для работы и не запираем людей на карантин», — цитирует Толстого официальный сайт Госдумы.