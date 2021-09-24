Удивительная стойкость рубля

Утро пятницы, 24 сентября 2021 года, для российской валюты началось с незначительного роста. Курс доллара расчетами tomorrow в 7.03 мск снижался на 7 копеек, до 72,77 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 85,47 рубля. При этом российская валюта прибавила около 70 копеек к доллару с начала недели. Однако пока все факторы говорят в пользу продолжения подъема: и рост цен на нефть, и сохранение вливания ликвидности в рынки со стороны ФРС, и повышение ставки ЦБ РФ.

Что касается ставки, то ее повышение Банком России уже сделало рубль одной из самых популярных мировых валют. Как сообщает «Прайм» со ссылкой на данные системы межбанковских переводов SWIFT, в августе это произошло второй месяц подряд. Рубль оставался среди 20 самых популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах. Это объясняется тем, что Банк России одним из первых среди крупных международных регуляторов начал повышать ключевую ставку, и высокая доходность ОФЗ привлекала инвесторов, желающих заработать на carry trade.

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Сырьевые рынки также поддерживают рубль. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent к 8:13 мск составляла 77,41 доллара за баррель, что на 0,21% выше цены закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь составляла к этому времени 73,37 доллара за баррель, что на $0,07 (0,1%) выше итогового значения предыдущей сессии. Поддержку рынку оказывают растущий спрос на топливо и данные о сокращении запасов нефти в США.

Рубль сейчас получает весьма мощную опору от ралли в нефти и спроса на риск, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари». Отсюда и вся его сила - собственных поводов энергично укрепляться у российской валюты как не было, так и нет. Интересно, что на курс никак не давит разгон в инфляции: рубль как будто и не замечает происходящего с ценами, хотя должен бы оставаться под незримым давлением.

Пока же у «россиянина» все великолепно, повторяет Бодрова. По ее прогнозам, доллар может снижаться к 72,50 руб. и в целом краткосрочно торговаться в пределах 72,50-75. Евро тоже стоит низко и торгуется рядом с 85,40 руб., и в дальнейшем может двигаться в рамках 85-87 руб.

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Прогнозы по рублю не столь оптимистичны

В целом же неделя оказалась удивительно спокойной для курса рубля, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Котировки колебались в небольшом диапазоне вокруг отметки 73 руб./долл. И это несмотря на напряженность на финансовых рынках в связи с заседанием ФРС США 22 сентября. Однако, оно не оказало существенного воздействия локально, хотя на перспективу предстоящих месяцев курс регулятора негативен для российской валюты. Федрезерв уже до конца текущего года станет сворачивать денежное стимулирование, что неблагоприятно для сырья, валют развивающихся рынков.

Но этот негатив перекрывался в последние дни позитивными факторами для рубля, признает аналитик. Существенно выросли нефтяные цены, во многом из-за снижения предложения и запасов в связи с ураганами в Мексиканском заливе. Если в начале недели котировки барреля Brent составляли 73,5 дол., то в пятницу поднялись до 77,4 дол. К максимумам текущего года. Рекорды ставят и цены газа в Европе, также поддерживая рубль.К этому в последние дни добавляется налоговый период с продажами экспортёрами валютной выручки. Он в основном заканчивается до 27 сентября.

Соответственно, указывает Марк Гойхман, в пятницу после открытия торгов указанные противодействующие факторы приводят к незначительным движениям курса с 72,8 к 73 руб./долл. Во второй половине дня возможны колебания доллара из-за выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла и других представителей ФРС. Но на 24 сентября вероятно сохранение небольшого диапазона 72,5 – 73,5 руб./долл.

И все же, предполагает эксперт, следующая неделя, до начала октября, может стать ограниченно пессимистичной для рубля. Окончание налогового периода, вероятный отход нефтяных цен от годовых максимумов, возможный подъём доллара на мировом рынке – всё это драйверы отрицательного воздействия на российскую валюту. Значимая для котировок статистика ближайших дней - параметры инфляции и индексы доверия потребителей и деловой активности в США и еврозоне, ВВП США. Вероятные ориентиры для курса рубля на предстоящую неделю: 72,5- 74 руб./долл.